Grupo Cajamar muestra el compromiso con el agro de su modelo cooperativo en Almería

La Estación Experimental de Cajamar ‘Las Palmerillas’, que este año conmemora su 50 aniversario, ha acogido una jornada de puertas abiertas en la que el Grupo Cooperativo Cajamar ha mostrado a más de un centenar de representantes de entidades cooperativas, el ecosistema de innovación agroalimentaria que le distingue y que ha sido clave en el desarrollo económico y social de la provincia de Almería.

La visita guiada por las instalaciones ha permitido a los asistentes conocer de primera mano el Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar. El director, Ramón Gil, junto al presidente de Cajamar Eduardo Baamonde y el presidente del BCC-Grupo Cajamar, así como de técnicos del centro agronómico mostró los invernaderos experimentales y los proyectos de investigación e innovación que se llevan a cabo en ellas y que están orientados a una agricultura sostenible, a través de la gestión eficiente del agua, digitalización y biodiversidad, entre otras, y que, a lo largo de medio siglo, han contribuido en la transformación de la provincia de Almería en un referente mundial agroalimentario.

Además, este encuentro ha permitido a los representantes europeos conocer el modelo de banca cooperativa de la entidad almeriense, que tiene como valores diferenciales la cercanía y el apoyo mutuo, indispensables para el desarrollo sostenible de las áreas rurales a través del soporte financiero al sector agroalimentario, pequeñas y medianas empresas y familias.

La cita, que sirve como antesala de la 57ª Asamblea de la EACB que se celebra durante el día de hoy en el Centro Financiero Cajamar, contó con la participación del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; la presidenta de la Asociación Europea de Banca Cooperativa (EACB), Priscille Szeradzki; el presidente del BCC-Grupo Cajamar, Bernabé Sánchez-Minguet, y el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de BCC-Grupo Cajamar, Roberto García Torrente. Además, ha estado presentes los directivos europeos e internacionales de la banca cooperativa, los presidentes y miembros de los consejos y directores generales de las 19 entidades de Grupo Cooperativo Cajamar y la directora general de Supervisión del Banco de España.

Tras la visita por las instalaciones, se han llevado a cabo una serie de ponencias que pusieron de relieve el papel que la banca cooperativa ha tenido en la transformación de Almería, contribuyendo a la creación de un sistema innovador que ha convertido un territorio árido marcado por la extrema sequía en la conocida “huerta de Europa”.

El primero en intervenir y encargado de dar la bienvenida a los asistentes ha sido Bernabé Sanchez-Minguet, presidente de BCC-Grupo Cajamar, quien ha subrayado que “el Ecosistema de Innovación Agroalimentario de Grupo Cajamar representa el origen, la esencia y el propósito de nuestro grupo cooperativo, ya que no solo ofrecemos financiación y servicios financieros, también transferencia de conocimiento a los sectores productivos de nuestro país, en este caso al sector agroalimentario, para ayudarles a tomar decisiones informadas y facilitar el desarrollo de sus explotaciones y negocios. De esta manera, su crecimiento redundará en el progreso y bienestar de las personas y los territorios”. Respecto al futuro ante los nuevos desafíos, como son la digitalización, la competencia con las fintech, la sostenibilidad y la incertidumbre geopolítica global, aseguró que “estamos convencidos que los valores cooperativos —solidaridad, vocación de servicio, proximidad e intercooperación— siguen estando plenamente vigentes y son más necesarios que nunca”.

A continuación, la presidenta de la EACB, Priscille Szeradzki, ha manifestado que “estar aquí celebrando el 50 aniversario de Las Palmerillas, no es solo un hito, es una prueba de lo que se puede lograr cuando la ambición se une al propósito. Cajamar ha demostrado que las cooperativas son catalizadoras del crecimiento y la innovación en nuestra economía y, sobre todo, instrumentos de solidaridad”. Para concluir su intervención, Szeradzki ha reseñado que “para ser competitivos debemos crear valor juntos y esta noche reforzamos nuestro compromiso compartido para seguir marcando la diferencia”.

Tanto el presidente de BCC-Grupo Cajamar como la presidenta de la EACB han coincidido en señalar la necesidad y la oportunidad de mantener el propósito cooperativo de la solidaridad y el compromiso con la inclusión y el desarrollo sostenible, ya que son elementos diferenciales que deben reforzarse ante los nuevos desafíos y aseguran que la banca cooperativa debe seguir creciendo y siendo un eje vertebrador para la economía europea, nacional y local.

El director de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de BCC-Grupo Cooperativo Cajamar, Roberto García Torrente, hizo un recorrido por la construcción del Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, quien ha indicado que “el carácter cooperativo de Grupo Cajamar ha supuesto siempre una especial sensibilidad hacia los aspectos sociales y de gobernanza. Nuestra creación estuvo motivada por la necesidad de aportar recursos financieros para que los pequeños agricultores pudiesen abordar proyectos de financiación en nuevas actividades productivas. Posteriormente, los acompañamos en los procesos de creación de empresas para la transformación y comercialización de sus productos. Y, progresivamente, hemos ido ampliando nuestra actividad a todas las actividades productivas y en los diferentes territorios hacia los que hemos expandido nuestra presencia”.

Por último, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha sido el encargado de clausurar el acto y destacó que “la banca cooperativa juega un papel esencial para las pequeñas empresas y autónomos, manteniendo la financiación a estos agentes cuando otras partes del sector la han contraído. Además, su rentabilidad es equiparable a la del resto del sector bancario, mientras que su posición de solvencia es incluso más sólida”.