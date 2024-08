“Andalucía está a la vanguardia de la transformación sanitaria”

Sevilla/La atención sanitaria andaluza vive momentos de saturación y está en plena transformación. Este desafío y la necesidad de colaboración público-privada en el sector son abordados en esta entrevista por Manuel López Alcázar (Torredonjimeno, 1979), socio de Sanidad de KPMG España en Andalucía. Licenciado en Informática, tiene una amplia experiencia en gestión y asesoramiento en el sector de la salud.

¿Cuál es el momento actual del sector sanitario, tanto en el ámbito público como en el privado? Tenemos un momento que calificaría de histórico. Porque tenemos un sistema sanitario que está viviendo momentos complicados porque está muy saturado. Tenemos listas de espera, unos profesionales que tienen una edad media por encima de 50 años, con lo cual en los próximos diez años se van a jubilar hasta 80.000 profesionales sanitarios. Hay una demanda muy creciente de prestación asistencial por el envejecimiento de la población y por la cronicidad mientras existen problemas de sostenibilidad del sistema sanitario a largo plazo, por la escasez de profesionales y por la disminución de presupuesto público. El momento es histórico porque, a la vez que está sucediendo todo esto, hay una un aluvión de fondos de financiación europea que están viniendo y que pueden ayudar a la transformación de los sistemas sanitarios. Es decir, tenemos que idear cómo van a ser los sistemas sanitarios de las próximas dos décadas y que aprovechar estos fondos, porque la situación no es precisamente buena. No podemos malgastar esta financiación que vamos a tener. Hay que hacerlo con mucha cabeza, con mucha visión de futuro, porque probablemente estemos definiendo cómo van a ser los sistemas sanitarios de los próximos las próximas dos décadas. Desde el punto de vista de consultoría, el momento ahora es definir esa transformación y hacer una buena gestión y gobernanza de los proyectos que se van a ejecutar.El Servicio Andaluz de Salud que se puso en marcha al mismo tiempo que el autogobierno y que sirvió a muchas comunidades de modelo, ¿necesita un cambio radical?Andalucía ya está en ello. Se ha definido una Estrategia de Salud 2030. Está en un proceso ya identificado de transformación interesante. Y es la comunidad pionera en definir la primera estrategia de salud digital, con lo cual entiende que parte de ese cambio va a venir derivado de la transformación de los servicios digitales que se ofrecen a la ciudadanía en salud. Andalucía tiene mimbres y está a la vanguardia de esa transformación y está siguiendo los pasos para poder llevarla a cabo. Andalucía, aunque no goza de los mismos recursos que otras comunidades, sí que está pensando en esa visión a largo plazo.¿Los cambios que generó la pandemia –mayor interés por la salud, más inversión tanto pública como privada en sanidad, aumento de la contratación de seguros...– permanecen varios años después o la tendencia es se está volviendo a la situación previa al Covid? Efectivamente, ha habido un incremento de contratación de pólizas de salud privada, con lo cual la cartera de aseguramiento de las empresas privadas ha crecido por esa inmediatez que el ciudadano demanda en el acceso a los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios hicieron un incremento del gasto y de los recursos por efecto derivado de la pandemia. Pero es verdad que, ahora, tras la pandemia, pues no hemos tenido esa continuidad. Los sistemas sanitarios se tienen que preparar y se están preparando, sobre todo en la parte pública, para acometer futuras pandemias. Pero es verdad que, en este sentido, el gasto que tienen ahora mismo no es el mismo que tenían por la pandemia. Ahora se ha regulado. Entra dentro de una normalidad, digamos, de un valle, y donde tienen que poner el foco es la transformación. Lo que tenemos que hacer es lograr que los sistemas no acometan una pandemia como la acometieron cuando llegó la anterior pandemia del Covid, sino que estén preparados, sean más proactivos, conozcan mejor a la ciudadanía, tengan más capacidades para reorganizar los sistemas sanitarios y más rápido, y tengan sobre todo la capacidad de identificar rápidamente cuándo sucede un problema de salud pública.¿Cuáles serían los puntos clave de esa transformación? Principalmente, hacer unos servicios que sean muy proactivos, conozcan al ciudadano y se adelanten a la demanda. Conocer antes lo que va a pasar permite armarse de mejores herramientas para poder proveer de unos sistemas asistenciales adecuados. Todo lo que sea orientación a la información y compartición de esa información entre diferentes agentes, incluso entre prestadores privados y públicos, puede ser una gran herramienta para acometer este tipo de situaciones.Entre los servicios que ustedes prestan como consultores está la redefinición de procesos en la gestión sanitaria. ¿Qué otros servicios ofrece KPMG?La definición estratégica. Para nosotros toda esta transformación y gobernanza necesita una un análisis estratégico y debe hacerse desde la parte más de la organización. Uno de nuestros servicios principales es el asesoramiento estratégico de la transformación de los sistemas sanitarios. A partir de ahí podemos hacer lo que sería reingeniería de procesos para adecuarla al cambio que se necesita. Estamos ayudando a organizaciones sanitarias a definir cuál debería ser su modelo de relación con el paciente, qué canales de comunicación deben de tener, de manera que puedan reorientar la prestación asistencial. Hacemos todo lo que significa la gobernanza del dato, orientando a las organizaciones a que tomen decisiones basadas en información. Y eso necesita de una orquestación de una organización y de y de una toma de decisiones, tanto en la parte de gestión como en la parte asistencial, que esté basada en información veraz, en información confiable.Ustedes asesoran tanto al sector público sanitario como al privado. Andalucía ha tenido siempre un modelo mixto en el que las derivaciones al sector privado para determinadas cargas de trabajo han existido siempre. ¿Este modelo es diferencial respecto a España y qué diagnóstico hace de él?Efectivamente, Andalucía históricamente ha utilizado este modelo híbrido, donde en determinadas geografías o tipos de prestaciones asistenciales se ha complementado con prestadores privados para sacar adelante por la carga de trabajo y la responsabilidad que conlleva el sistema público. En mi opinión, es un modelo que debe continuarse. Debe existir esa colaboración público-privada. Porque al final la salud es única y los ciudadanos son los que van a beneficiarse.¿Qué papel puede jugar el usuario en esta transformación? El usuario demanda inmediatez. Atención Primaria está viendo como muchos de los pacientes al final terminan yendo a urgencias porque lo que quieren es que le atiendan lo antes posible. Hay dos elementos clave. Uno es que hay dotar, como decía antes, de herramientas para que la atención sanitaria pueda ser híbrida, con entornos físicos donde poder atender demanda y entornos digitales donde poder complementar en un momento dado. Hay servicios como puede ser una consulta de una analítica o una consulta sobre una medicación que estoy tomando en el que quizá no tenga que ir presencialmente a un centro sanitario a que me den esa respuesta y lo puedo obtener en un modelo digital. Y, por otro lado, el ciudadano tiene la responsabilidad de capacitarse, aunque en parte vendrá de manera natural por el cambio generacional.Ahora mismo hay una pujanza en el sector privado, sobre todo en las zonas más pobladas y de mayor renta. ¿Cuál es el diagnóstico que hace del sector sanitario privado andaluz?Está habiendo efectivamente una concentración de actividad y una adquisición de activos hospitalarios por parte de grupos de grandes grupos. Es decir que hay bastante apetito ahora por la inversión en cuanto al sector privado y efectivamente se concentra mucho en zonas de mayor demanda. El sector privado ejerce, como decía, un rol especial en determinadas áreas que yo creo que cubre muy bien en cuanto a consulta especializada. Desde mi punto de vista debe seguir colaborando con los sistemas públicos. El sector privado ya tiene un nivel de especialización y de tecnología muy importante y muy relevante. La capacitación de los profesionales trabaja en el sector privado es bastante buena.