Cajamar vuelve a anticipar las ayudas de la PAC a sus clientes

Cajamar ha lanzado un año más su campaña de anticipo de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), ofreciendo a agricultores y ganaderos una solución financiera ágil y personalizada. Los especialistas de la entidad acompañan a cada profesional durante todo el proceso, analizando las necesidades específicas de su explotación y facilitando liquidez inmediata mediante el anticipo más adecuado para su actividad.

Como valor añadido, los perceptores que domicilien el cobro de las ayudas y superen los 5.000 euros recibirán sin coste una licencia anual del Cuaderno de Campo CX Tierra. Esta herramienta digital, desarrollada por Plataforma Tierra, integrada en el Ecosistema de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, permite llevar al día la obligatoriedad del Cuaderno de Campo (SIEX) desde cualquier dispositivo.

Además, ofrece funciones avanzadas de apoyo a la gestión agrícola, como planes de riego y fertilización, predicción meteorológica por finca, control integrado de plagas o cálculo de la huella de carbono.

El compromiso de Cajamar con la agricultura y la ganadería es un pilar fundamental de su origen e identidad cooperativa. La entidad es referente en financiación al sector primario, con una cuota nacional del 15,2% y más del 40% de la nueva financiación empresarial concedida en 2025.

Su apuesta por la especialización a través del Ecosistema de Innovación Agroalimentaria se materializa en dos centros de investigación propios que transfieren el conocimiento, así como la aplicación de soluciones tecnológicas de manera desinteresada a los profesionales del sector para que mejoren la competitividad, eficiencia y sostenibilidad de sus explotaciones y negocios.

Cajamar también fomenta el emprendimiento y el desarrollo de proyectos innovadores mediante Cajamar Innova, su incubadora para startups en gestión de agua, foodtech y agrotech. Y cuenta con la comunidad Plataforma Tierra para la digitalización del sector y un Servicio de Estudios que pone a disposición del sector un amplio catálogo de informes, estudios y publicaciones.

Asimismo, los profesionales del campo cuentan con una amplia gama de productos y servicios diseñados específicamente para su actividad: desde la Cuenta Autónomo Agro y diversas modalidades de financiación, hasta seguros agrarios y el seguro de Incapacidad Laboral Temporal (ILT), que garantiza un ingreso diario en caso de baja por enfermedad o accidente.