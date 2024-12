Airbnb apelará el expediente sancionador de Consumo y muestra su "profundo desacuerdo" con la decisión

Airbnb apelará el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo por la publicidad ilícita de alojamientos sin licencia, decisión contra la que está "profundamente en desacuerdo". Según un portavoz de la plataforma digital de alquiler de pisos turísticos expedientada, Airbnb no es un proveedor de alojamiento, sino de servicios de internet, a los que se aplican reglas distintas, que la empresa asegura cumplir plenamente.

En este sentido, las mismas fuentes aseguran que el Ministerio de Consumo "ha ignorado de manera deliberada" las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establecen que no todos los anuncios de Airbnb requieren número de licencia. Además, añaden, el Ministerio también se ha "extralimitado", ya que "ha eludido los procesos legales", proporcionando un listado de anuncios para el que se ha utilizado una metodología "indiscriminada", que incluye anuncios que muesttran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada que no son oferta turística.

Airbnb siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma, explica el portavoz, quien recuerda que en diciembre de 2019, el TJUE dictaminó que esta plataforma debe regularse como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario.

Al hilo de la resolución del TSJUE, el Tribunal Supremo sentenció en enero de 2022 que el responsable de la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando es necesario, es el prestador del servicio turístico final y no la plataforma donde se anuncia. El fallo judicial insiste, además, en que Airbnb es un "intermediario neutro" de estos servicios, que no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos.

El portavoz recuerda que en Airbnb, al margen de las viviendas turísticas, también se anuncian otros tipos de alojamiento, como apartamentos turísticos, hoteles, hostales, viviendas de temporada, etc. que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo.

El Ministerio de Consumo anunció este miércoles la apertura de expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos -fuentes del sector confirmaron posteriormente que se trata de Airbnb- por no atender su requerimiento para que retirara “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia. En el mismo comunicado se recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.