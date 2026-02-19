En una jornada histórica para el deporte español, Oriol Cardona se ha colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina en la modalida de sprint de esquí de montaña, convirtiéndose en el primer español en lograr un oro en esta cita desde hace más de cinco décadas. La última vez que España celebró un triunfo similar fue en 1972, cuando Paquito Fernández Ochoa ganó el oro en la prueba de esquí alpino en Sapporo (Japón).

Cardona se impuso con claridad, demostrando una preparación física y mental excepcional ante rivales de primer nivel internacional. Su victoria no solo aporta una medalla histórica al medallero español, sino que también marca un antes y un después en la historia de los deportes de invierno del país, tradicionalmente menos competitivos a nivel olímpico que otras disciplinas.