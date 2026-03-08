Una victoria en Fuengirola y una derrota en El Ejido dejan a la ULB en la orilla de la permanencia

Una victoria, el jueves en Fuengirola (70-74) en partido aplazado de la decimoséptima jornada, y una derrota, este domingo (106-92) en El Ejido a manos del Murgi, y considerando los demás resultados del fin de semana, dejan a la Unión Linense de Baloncesto a una victoria de la ansiada permanencia en la Tercera FEB.

Los de Iván Torres y Guillem Rueda cuajaron el jueves un partido muy serio en Fuengirola ante un rival directísimo. Lograron una victoria que les da oxígeno, ya que los de La Línea siempre fueron por delante y supieron administrar su renta en el último cuarto.

Este domingo acudieron a El Ejido con demasiados hándicaps. Viajaron a las seis de la mañana y llegaron al escenario del choque con apenas 45 minutos de antelación, lo que apenas les permitió un cuarto de hora de calentamiento. A eso sumaban el lógico cansancio de haber disputado un encuentro tan importante tres días antes. Por si fuera poco, los técnicos siguen sin poder contar con Leandro Furlán ni Alejandro García. Este último, con una rotura en los isquiotibiales, ha dicho adiós a lo que resta de temporada.

Con todos los factores en contra, a la ULB le costó entrar en el partido. Los once fallos en triples del primer cuarto (7 de 28 en el total del partido) le delatan. A pesar de todo, los albinegros no le perdieron la cara al partido en el primer tiempo (19-16, 27-21 para 46-37 al descanso).

La descollante actuación de los locales Alan Ezequiel Moreno (21 puntos), Enmanuel Oulai (21) y David Rocha (19), así como la permisividad arbitral con los ejidenses (que se emplearon con dureza en la defensa a Tury Seara), acabó por decantar la victoria del lado de los almerienses, que en el último cuarto vieron como a la escuadra visitante le faltaba ya la gasolina.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la vigésimo primera jornada y la clasificación actualizada al término de la misma se puede consultar en este enlace.

La ULB volverá a la competición el próximo sábado, 14 de marzo, cuando reciba a las 19:30 en el pabellón de La Línea al Novaschool de Rincón de la Victoria. Un triunfo prácticamente le garantizaría la salvación a falta de cuatro jornadas.