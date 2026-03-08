Los veteranos del Campo de Gibraltar triunfan en el Campeonato de España máster de atletismo

Los atletas veteranos del Campo de Gibraltar han vuelto a dejar el pabellón alto en una cita de máximo nivel como el Campeoanto de España de atletismo máster de short track, celebrado desde el viernes al domingo en la pista cubierta de Antequera (Málaga). La comarca superó la decena de medallas con los representantes de los clubes de Algeciras y La Línea.

Bahía de Algeciras

El Bahía de Algeciras logró una cosecha de siete medallas en Antequera (tres oros y cuatro bronces). Subieron al podio Antonio José Crespo (oro en el triple salto con 9.46 y oro en el salto de longitud con 4.63 de la categoría M65), Fidel Jorge Ruiz (oro en el 3.000 metros con 9:14.90 y bronce en el 1.500 con 4:21.73 de la categoría M50), Fátima Porras (bronce en el 1.500 metros con 5:29.16 y bronce en el 3.000 con 11:31.5 de la categoría F50) y Fernando Francisco Gallego (bronce en el salto de altura con 1.33 de la categoría M60). Además, el club contó con la participación de Luis Miguel Sánchez (6º en 200 metros lisos con 26.52 y 7º en 60 metros lisos con 7.9).

Veteranos de Algeciras

El Club de Atletas Veteranos de Algeciras conquistó dos metales en la cita nacional. Los medallistas fueron Estefanía Solís Morillo (sevillana afincada en Algeciras, bronce en los 3.000 metros categoría F35 y 4ª en los 1.500) y el equipo de relevos 4x200 de la categoría M45 (bronce con Isacc Moya Muñoz (Los Barrios), Sergio Morales Valadés (Algeciras), Juan Francisco Pérez Vargas-Machuca (Algeciras) y Fernando Colado Pertejo (leonés afincado en Algeciras).

Además, compitieron también: Sergio Morales (5° en 1.500 categoría M45), Isaac Moya (8° en el 400 de la categoría M45) e Isabel Iglesias (8ª en 60 metros lisos categoría F60).

Club Atletismo Linense

El Club Atletismo Linense triunfó en la pista antequerana con un doblete con su único representante. Manuel Rodríguez Hidalgo se proclamó campeón de España máster M70 de 3.000 metros con un tiempo de 12:46 y, además, logró la medalla de bronce en los 1.500 metros con 5:51.