La Unión Linense Baloncesto se hace fuerte en su cancha (74-63)

La Unión Linense Baloncesto se ha entonado. La ULB ha conseguido este domingo su tercera victoria de la temporada tras imponerse al CB Andújar (74-63) en la sexta jornada liguera del grupo DA de la Tercera FEB.

El equipo que comandan Iván Torres y Guillem Rueda ha prolongado su racha triunfal: tras el éxito en Melilla, los locales se han hecho fuertes en el pabellón de La Línea en un partido que tuvieron que remontar.

La ULB cedió el primer cuarto, pero respondió con un segundo cuarto poderoso (22-9) que refrendó tras el descanso (16-8). La defensa de los linenses facilitó un último periodo en el que el conjunto de Andújar apretó los dientes, pero no hizo peligrar la diferencia.

El incombustible Tury Seara (22 puntos y 22 de valoración) volvió a liderar a una ULB bien respaldada por el linense Víctor Chernodolia (16 puntos) y, en la pintura, por David Stachovskij (14 puntos).

Los de La Línea empiezan a carburar y se sitúan con un balance de tres victorias y tres derrotas en la parte media de un grupo que se ha empezado a partir por la cola.