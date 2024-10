La ULB busca su primera victoria en una cancha que se le resiste

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) afronta este sábado (19:00) en la pista del Colegio El Pinar, en Alhaurín de la Torre (Málaga) su encuentro de la tercera jornada del grupo DA de la Tercera FEB (hasta la pasada campaña denominada Liga EBA), al que los albinegros llegan sin conocer la victoria, mientras que los locales han saldado con triunfo sus dos duelos. La ULB nunca ha conseguido vencer en esa cancha.

Los de La Línea afrontan el encuentro con dos dudas a las que casi se puede dar por descartados. Insa Kane no se ha entrenado durante la semana y es complicado que pueda hacer frente al duelo y a la hora de redactar esta información el club aún está pendiente de conocer si existe o no sanción para Abdoulaye Touré, descalificado la pasada jornada. Aunque lo más probable es que sea inhabilitado. El que no está seguro es Adrián Mateo, al que sus obligaciones laborales no le permiten ser de la partida. El junior Ale Caballero será de la partida y no sería de extrañar que Matías Merino o Javi Coca se sumasen también a la expedición.

“La verdad es que si alguien nos ve entrenar se piensa que somos nosotros los que no hemos perdido”, señala el preparador, Vicente González. “Los entrenadores y los jugadores estamos convencidos de que una vez logremos el primer triunfo, los demás vendrán en serie. Necesitamos quitar el cero del marcador de triunfos y encadenar una dinámica positiva”.

“Puede parecer que no visitamos la cancha más propicia, pero viajamos con toda la ilusión del mundo, porque estamos convencidos de que podemos ganar en cualquier pista”, abunda.

Con respecto al Colegio El Pinar, dice: “Es un equipo con mucha experiencia en las manos de Carlos Cobo, de la cantera de Unicaja, que ha jugado en el ligas FEB muchos años. También destaca Pablo Ibáñez, un cuatro con pasado en LEB Plata, que siempre acaba entre los máximos anotadores del grupo. Está también Iker Ruiz, que yo lo fiché hace un par de años en Benahavis y que no hace más que progresar temporada tras temporada y que está la ha empezado a un grandísimo nivel”.

El técnico de los malagueños es Javier Florido “un gran entrenador” que también sabe lo que es dirigir a equipos en categoría superiores y que se ha asentado en ese banquillo

Los horarios de la tercera jornada del grupo DA de la Tercera FEB (la cuarta categoría del escalafón nacional) y, al término de los encuentros, los resultados y la clasificación, se pueden consultar en este enlace.