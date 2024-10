Udea arranca este domingo en León la temporada en la Segunda FEB

Algeciras/Comienza lo bueno. Udea arranca este domingo (18:30) en León una nueva andadura en la tercera categoría del baloncesto nacional, la antigua LEB Plata, ahora denominada Segunda FEB. El equipo de Algeciras se estrena ante la Cultural y Deportiva Leonesa en el Palacio de los Deportes de León. El partido podrá verse en streaming por Canal FEB.

El conjunto que entrena Miki Ortega cuenta con toda la plantilla para la primera jornada liguera de la Conferencia Oeste. El técnico de los algecireños aseguró que tanto él como su plantel se encuentran con muchas ganas de que llegue el domingo y “comenzar la liga dando una buena versión".

Miki espera un León muy agresivo en defensa, partidario de jugar muchas posesiones y rápidas transiciones. El técnico adelantó que han hecho hincapié en el plano táctico después de trabajar el físico durante toda la preparación. Udea cerró la pretemporada el pasado 25 de septiembre con una derrota ajustada ante el Caja 87 en la Copa Diputación. Los algecireños habían derrotado anteriormente a los sevillanos en un amistoso a domicilio. Los de Miki vencieron a la Gymnástica Portuense en su primer ensayo y cosecharon sendas derrotas en el estreno de la nueva Copa de España, en Melilla y ante Morón.

Miki Ortega, con la ayuda de Alberto Fenoy y Javi Fernández en el banquillo, cuenta con una plantilla compuesta por Jere Vucica (3), Alex Rodríguez (14), Berni García (22), David Orrit (1), David Efambe (7), Chuso González (30), Sergio Cecilia (0), Ismael Corraliza (6), Pedro López (13), Sami Eleraki (21), Víctor Chernodolia (55), y el junior Aaron Correa (77).

Luis Castillo capitanea el proyecto de la Cultural y Deportiva Leonesa. Greeley y Okafor figuran como los pilares de un equipo que no podrá contar con Isaac Vázquez, lesionado durante varias semanas, y entregará las llaves del juego a Roger Fàbrega y Diego Bultó, como ya hiciera el curso pasado. Los nuevos fichajes como Fares Ochi o Isern deberán dar un plus al equipo leonés, que podría contar incluso con Frank Steine, que llegará sobre la bocina a León. El que no estará será Jordan Kellier, aún solventando distintos trámites burocráticos para llevar a efecto su llegada a la Cultural.

El debut de Udea en casa será el sábado 12 de octubre a las 19:00 ante Melilla. El calendario completo de la Conferencia Oeste de la Segunda FEB se puede consultar en este enlace.

Según un estudio hecho público en redes sociales, Algeciras tendrá que realizar de media unos 669 kilómetros para cada partido en los que juegue como visitante, mientras que los equipos de la Conferencia Éste, la media de sus desplazamientos será de tan sólo 280 kilómetros.