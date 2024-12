Udea sigue en caída libre (73-95)

Udea no levanta cabeza. El equipo algecireño ha enlazado este sábado su tercera derrota consecutiva, la segunda en casa de esta semana. Los de Javi Malla han caído ante el Lobe Huesca, que ha cortado en el Juan Carlos Mateo su racha de dos derrotas consecutivas. Udea se afinca en el farolillo rojo de la clasificación de la Conferencia Oeste de la Segunda FEB. El desánimo empieza a cundir entre sus hinchas, que cada vez acuden en menor número al pabellón.

Aparentemente herido en su orgullo por la abrumadora derrota del pasado miércoles (54-80), el conjunto algecireño salió intenso, con ganas de reivindicarse. No tardó en verle los frutos, ya que se distancio con un 12-4. No era más que un espejismo. Igual es que no hay más cera que la que arde.

El equipo oscense se echó en manos de Lysander Bracey, quien acabó la primera mitad con once puntos, y al final de los diez primeros minutos ya estaban de nuevo en la batalla: 21-19.

El segundo capítulo estuvo marcado por la precipitación y la falta de acierto en el lanzamiento por uno y otro lado. Tanto es así que después de cinco minutos el marcador era de 28-26.

Paulatinamente Udea perdía la tensión defensiva. Concedió hasta doce rebotes ofensivos al equipo maño, que merced a un triple del mencionado Bracey se fue por delante al vestidor (39-41).

Udea plantó cara hasta mediado el tercer cuarto (45-48), pero a partir de ese momento fue desapareciendo de la pista. Los de casa, que andan con la moral justita, bajaron los brazos y Huesca se fue haciendo grande, hasta dejar encarrillado el choque a las puertas del último cuarto: 56-69 tras un parcial de 15-28.

Lo que quedaba de contienda, con los dos conjuntos agotados por el maratón de esta semana (y eso que Udea no tuvo que viajar más que el sábado pasado) ya se convirtió en un doloroso trámite que los maños aprovecharon para ampliar la diferencia por encima de los 20 puntos. El experimentado técnico cordobés Rafa Sanz salió una vez más airoso de su visita a Algeciras.

