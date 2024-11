(75-72) Udea: llegar y besar a Malla

Javi Malla volvió al banquillo de Udea después de un año e hizo bueno ese dicho (más futbolístico que otra cosa) de entrenador nuevo victoria segura. El equipo de Algeciras logró su primera victoria liguera desde la defensa. Al más puro estilo Malla. Además la consiguió no ante un cualquiera, sino ante un Ciudad de Huelva (al que por cierto ya había doblegado en Copa) que estaba encaramado a la primera plaza de la clasificación y que hilvanaba cuatro jornadas sin conocer la derrota. A pesar de las apreturas finales, Udea firmó un triunfo merecido, después de experimentar una notable mejoría con respecto a las jornadas precedentes.

Javier Malla llegó y puso su sello. El primero en un cuerpo técnico el que le acompañan dos gibraltareños, Adam Cassaglia y el propio presidente, Sam Buxton. Y el segundo, por su filosofía de juego. Sus discípulos ya tienen claro que el que no defienda no juega. No hay concesiones en ese apartado.

Con un publico entregado a la causa, Udea fue siempre por delante. A pesar del acierto de Alfonso Ortiz (de largo el mejor de los visitantes), el equipo algecireño fue ampliando su renta hasta llegar al descanso con su máxima ventaja hasta ese momento (41-28), que reflejaba lo que estaba sucediendo en la pista.

Esa línea continuó en la reanudación tras el paso por los vestuarios. El acierto en los triples de los anfitriones y la precipitación de los visitantes que veían escaparse al rival permitió a Udea distanciarse hasta en 16 puntos. La falta de acierto en los tiros libres condenó a los de casa a perder parte de la renta conquistada y a falta de diez minutos el marcador era de 57-49.

El último periodo fue el más accidentado. Tenso. Hasta el punto de que los árbitros expulsaron del banquillo al entrenador visitante, Íñigo Núñez, nada de acuerdo con las decisiones de la pareja de jueces.

Esa tensión y el lógico miedo a volver a perder de un equipo que aún no conocía el triunfo estuvo a punto de jugarle una mala pasada a los de casa, que a falta de dos minutos vieron aparecer a sus fantasmas porque la diferencia había quedado reducida a tres puntos a falta de 1.12, pero los algecireños supieron administrar esa exigua renta y pudieron festejar su primer éxito del curso. El primero en el debut (es un decir), de Javi Malla.

El mejor jugador sobre la pista fue pívot Amadi Ikpeze que anotó 23 puntos y capturó 15 rebotes, para 33 de valoración, que le hacen, como poco, aspirante al MVP de la jornada en la categoría.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace:

Estadística de Udea-Ciudad de Huelva / Andrés Carrasco

Los resultados de la sexta jornada en la Conferencia Oeste de la Segunda FEB (la tercera categoría del escalafón nacional) y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se piuede consultar en este enlace