Triunfo de Bezzecchi con podio para Acosta y Raúl Fernández; y pinchazo de Marc Márquez

El italiano Marco Bezzecchi ha logrado su primera victoria de la temporada al dominar de principio a fin el Gran Premio de Tailandia de MotoGP , que se ha disputado en el circuito 'Chang Internacional' de Buriram. Junto a Bezzecchi, en el podio acabaron los españoles Pedro Acosta, que es el primer líder del mundial de MotoGP con 32 puntos, y Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). El campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), ocupó la cuarta plaza, por delante del japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP). Marc Márquez sufrió un pinchazo y no acabó la primera carrera del año.

Marco Bezzecchi no falló en la salida y se puso al comando de la prueba desde los primeros metros, seguido por Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Raúl Fernández, con Jorge Martín cuarto, después de recuperar una posición.

Antes de cumplirse la primera vuelta, Raúl Fernández superó a Marc Márquez y también Jorge Martín, aunque el campeón del mundo en título recuperó la posición por velocidad en la recta de meta.

Por delante, Marco Bezzecchi imprimió un ritmo muy fuerte y, en apenas una vuelta y media, ya contaba con 1,2 segundos de ventaja sobre su perseguidor, que era Raúl Fernández, con Marc Márquez aguantando como podía los envites de sus rivales, por entonces Martín, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

En la cuarta vuelta Pedro Acosta superó a Di Giannantonio y Martín a Marc Márquez, con lo que tres pilotos de Aprilia se encontraban en las tres primeras posiciones, con un Márquez que no pasaba por su mejor momento y no encontraba el ritmo de carrera necesario.

Así fue como en la quinta vuelta Marc Márquez cedió una posición más ante Acosta, para rodar en la quinta plaza, a más de tres segundos de la cabeza de carrera, en donde se mantuvo como sólido líder Marco Bezzecchi.

Poco a poco Marco Bezzecchi, con un pilotaje 'muy fino' y sin errores, se fue distanciando de todos sus rivales, con Raúl Fernández en una cómoda segunda plaza y Jorge Martín tercero, encabezando un cuarteto en el que estaban también Acosta, Márquez y Di Giannantonio.

Más atrás, el español Joan Mir (Honda RC 213 V) daba tiempo a otro grupo en el que estaban Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), Brad Binder (KTM RC 16) y Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

A partir de la octava vuelta se produjo una interesante pelea por la tercera posición entre Jorge Martín y Pedro Acosta, que se prodigaron en adelantamientos constantes, inicialmente con ventaja para el piloto madrileño, aunque el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón no desistió en su empeño, mientras Marc Márquez era protagonista de excepción de esa lucha.

Fue en la décima vuelta cuando Acosta consiguió meter la rueda de su moto a Martín para ganarle la posición, pero por detrás Marc Márquez los sorprendió a ambos para situarse tercero al poner su moto en el mejor punto de aceleración para afrontar la recta del trazado. no obstante, Pedro Acosta no tardó mucho en devolverle el adelantamiento al nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

En la undécima vuelta Marco Bezzecchi contaba con una ventaja de 1,8 segundos sobre Raúl Fernández y con casi cinco segundos sobre el trío formado por Acosta, que se fue distanciando poco a poco de Marc Márquez y Jorge Martín, a quien su largo periodo de convalecencia por lesión le pasó factura físicamente.

Vuelta tras vuelta las posiciones en cabeza de carrera se fueron clarificando, con Marco Bezzecchi como líder, lo mismo que Raúl Fernández en la segunda y Pedro Acosta en el tercer peldaño del podio, en tanto que Marc Márquez intentaba mantener 'a raya' a un Jorge Martín que no arrojaba la toalla.

Pinchazo de Marc Márquez y caída de su hermano Álex

Por detrás, Joan Mir consiguió engancharse a un Di Giannantonio que no pudo evitar que le superase el español entre las curvas once y doce de la decimonovena vuelta para acceder a la sexta posición, con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), séptimo.

El último tercio de la carrera certificó la gestión de los neumáticos que habían hecho todos los pilotos, motivo por el que Acosta se acercó mucho a un Raúl Fernández que tuvo que bajar su ritmo, y Marc Márquez vio como la rueda trasera de su moto pinchaba con un fuerte golpe en la llanta durante la vigésimo primera vuelta.

A cinco vueltas del final, Alex Márquez también quedó fuera de carrera al irse por los suelos en el segundo sector del trazado. La carrera había entrado en una fase plagada de incidentes de todo tipo pues Joan Mir, que luchaba por la quinta posición, se tuvo que retirar con problemas técnicos en su Honda RC 213 V.

Al final, Marco Bezzecchi venció con autoridad, por delante de Pedro Acosta y Raúl Fernández. Martín fue cuarto, con Ogura en el quinto puesto, delante de Fabio di Giannantonio, Brad Binder, Franco Morbidelli, 'Pecco' Bagnaia y Luca Marini, que coparon las diez primeras posiciones.