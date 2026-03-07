Meteo
La primera pista del tiempo para Semana Santa 2026
Las fotos del III Torneo de Primavera de gimnasia rítmica de Los Barrios
Las fotos del III Torneo de Primavera de gimnasia rítmica de Los Barrios / ANDRÉS CARRASCO

Los Barrios da el pistoletazo de salida a la temporada de gimnasia rítmica en el Campo de Gibraltar

Gimnasia Rítmica

El Samuel Aguilar acoge el viernes un torneo comarcal y el sábado, el de primavera, ambos con un extraordinario ambiente

El pabellón Soldado Samuel Aguilar de Los Barrios se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de la gimnasia rítmica del Campo de Gibraltar. El ambiente en las gradas ha sido extraordinario en los dos días de competición.

En la tarde del viernes el recinto barreño albergó el torneo comarcal, reservado a las categorías baby, miniprebenjamín, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, con representación de la mayoría de las escuelas y clubes de la comarca.

En la mañana de este sábado ha tenido lugar el III Torneo de Primavera de Los Barrios, una competición individual y de equipos precopa que ha reunido a 160 gimnastas. Han acompañado a la entidad anfitriona, los clubes Tesorillo, Gibraltar, Ceuta, Alsur de Manilva, Jerez, Minas de Riotinto y Rociana del Condado.

