Los Barrios da el pistoletazo de salida a la temporada de gimnasia rítmica en el Campo de Gibraltar
Gimnasia Rítmica
El Samuel Aguilar acoge el viernes un torneo comarcal y el sábado, el de primavera, ambos con un extraordinario ambiente
El pabellón Soldado Samuel Aguilar de Los Barrios se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de la gimnasia rítmica del Campo de Gibraltar. El ambiente en las gradas ha sido extraordinario en los dos días de competición.
En la tarde del viernes el recinto barreño albergó el torneo comarcal, reservado a las categorías baby, miniprebenjamín, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, con representación de la mayoría de las escuelas y clubes de la comarca.
En la mañana de este sábado ha tenido lugar el III Torneo de Primavera de Los Barrios, una competición individual y de equipos precopa que ha reunido a 160 gimnastas. Han acompañado a la entidad anfitriona, los clubesTesorillo, Gibraltar, Ceuta, Alsur de Manilva, Jerez, Minas de Riotinto y Rociana del Condado.
