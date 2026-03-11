La terrorífica noche de Kinsky en el Metropolitano provoca miles de apoyos en Instagram

Antonin Kinsky, portero del Tottenham Hotspur, se ha convertido en el centro de una masiva muestra de solidaridad tras vivir el momento más traumático de su carrera deportiva. El guardameta checo de 23 años fue sustituido en el minuto 17 del partido de la Champions League disputado contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, después de que dos errores garrafales que provocaron sendos goles en contra de su equipo. La temprana sustitución de un guardameta, algo extremadamente inusual en el fútbol profesional de élite, desencadenó una oleada de apoyo tanto en las gradas como en las redes sociales.

El debut de Kinský en la máxima competición europea se convirtió en una pesadilla cuando un resbalón y un mal pase permitieron al conjunto colchonero adelantarse en el marcador de forma contundente. La decisión del entrenador de los Spurs de retirar al joven portero checo y dar entrada a Guglielmo Vicario, el guardameta titular habitual del equipo, se produjo antes del minuto 20 de juego. Kinský abandonó el terreno de juego visiblemente afligido y con lágrimas en los ojos, dirigiéndose directamente al vestuario mientras algunos de sus compañeros, que se encontraban en el banquillo, le seguían para ofrecerle consuelo y apoyo en un momento de extrema vulnerabilidad emocional.

La respuesta de la afición en el estadio Metropolitano

En un gesto que trascendió la rivalidad deportiva, miles de aficionados presentes en el Metropolitano aplaudieron al portero checo cuando abandonaba el campo. Los seguidores fueron conscientes de la magnitud del sufrimiento que estaba experimentando el joven guardameta y decidieron mostrar su lado más humano y deportivo. Este tipo de reconocimiento desde las gradas contrarias no es muy habitual en el fútbol, lo que subraya la empatía generada por la situación de Kinský.

Oleada de mensajes de apoyo en Instagram

La muestra de solidaridad no se limitó al estadio. Casi de forma inmediata, la cuenta de Instagram del portero checo se inundó con miles de mensajes de aliento procedentes de aficionados de todo el mundo. En su última publicación, los comentarios se sucedían con mensajes en diversos idiomas: "Stay strong", "Mucha fuerza", "Heads up", "Zustaň silný" fueron solo algunos de los cientos de expresiones de apoyo que recibió. La respuesta masiva en redes sociales refleja cómo la comunidad futbolística global se movilizó para intentar consolar a un jugador que atravesaba uno de los episodios más dolorosos de su trayectoria profesional.

El mensaje de David de Gea

Entre las múltiples voces que se sumaron al apoyo colectivo, destacó especialmente la del experimentado David de Gea, ex guardameta del Manchester United y actual portero de la Fiorentina italiana. De Gea, quien conoce perfectamente la presión y las exigencias de la posición, compartió un mensaje en la red social X dirigido específicamente a Kinský. "Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza alta y volverás a hacerlo", escribió el español. Las palabras del veterano guardameta adquieren especial relevancia al provenir de alguien que ha vivido momentos de gran presión a lo largo de su dilatada carrera en el fútbol de élite europeo.

¿Quién es Antonín Kinský?

Antonín Kinský es un portero checo de 23 años que recientemente se incorporó al Tottenham Hotspur procedente del fútbol de su país natal, en concreto del Slavia de Praga. El guardameta llegó a la Premier League con la expectativa de competir por un puesto en uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Su fichaje respondía a la necesidad del Tottenham de reforzar la portería con opciones jóvenes y prometedoras. El partido contra el Atlético de Madrid representaba su debut en la Liga de Campeones, lo que añadía una presión adicional a un momento que debería haber sido memorable por razones positivas. La temprana sustitución en el minuto 17 deja marcado al meta checo, pero también a su entrenador, Igor Tudor, que apostó por él en detrimento de Vicario y tuvo que quitarlo.