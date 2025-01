Gisela Pulido olvida su experiencia negativa de París y pone rumbo a Los Ángeles 2028

La rider tarifeña de origen catalán Gisela Pulido está decidida a que los Juegos de Los Ángeles 2028 se conviertan en su segunda experiencia olímpica, a pesar del amargo sabor de boca que le dejó su debut en Paris 2024 en Fórmula kite. La multicampeona del Mundo de kitesurf se quejó amargamente al término de la competición de algunas normas de esta disciplina, especialmente las que se referían al peso necesario para competir, lo que ha forzado a que se hayan llevado a cabo notables modificaciones en el reglamento.

El gran problema del debut olímpico del kite en aguas de Marsella el pasado verano residió en que era necesario pesar más de ochenta kilos para luchar por las medallas, un escenario poco habitual entre las deportistas de elite. "Yo he subido de 52 kilos que pesaba hasta los 63, pero las regatistas que dominan la clase siguen pesando veinte o treinta kilos más que yo. Es una pena ver a los regatistas por la playa, no parecemos ni deportistas... Me da un poco de vergüenza", explicaba Gisela tras la cita de 2024.

"Sin embargo, World Sailing (la federación internacional de vela) ya ha introducido algunos cambios para equilibrar este escenario. Primero ha reducido el tamaño de las cometas y de los foils, una medida que ya está aprobada; y en segundo lugar está estudiando el formato de competición para premiar más la táctica y menos la velocidad pura y dura.", narra Nacho Gómez en El Relevo.

"La física explica fácilmente esta diatriba: cuanto más pesada es una deportista, más presión se ejerce sobre la tabla y más velocidad alcanza. Reduciendo el tamaño de la vela y de los foils tardarán más en alcanzar el vuelo, aunque una vez entren en velocidad de crucero el peso seguirá siendo determinante. De ahí también los posibles cambios en el formato: si se introducen recorridos con menos tramos de velocidad pura y se hacen más tomas de baliza y más maniobras", continúa.

Con estos cambios, Gisela Pulido se ha animado a volver a perseguir su sueño de ganar una medalla olímpica tras haber sido diez veces campeona mundial en otras disciplinas del kite. "Estoy en mi mejor momento emocional, mental, deportivo y profesional. Estoy ahora entrenando en Fuerteventura para empezar a preparar la campaña de Los Ángeles 2028, aunque me gustaría compaginarlo con otros proyectos", escribe en sus redes sociales.

Para la Federación Española de Vela la continuidad de la deportista de Tarifa ha sido una noticia maravillosa, tal y como reconoce Xisco Gil, el director de preparación olímpica. "Estamos súper contentos de que una regatista con todo lo que ha demostrado Gisela, si conseguimos que realmente los pesos se ajusten va a poder pelear por todo".