El tarifeño Miguel Ángel Delgado, mejor futbolista infantil de Cádiz para la revista 'Futboleo'

El tarifeño Miguel Ángel Delgado Muñoz fue reconocido como el mejor futbolista de categoría infantil masculina de la provincia de Cádiz en el transcurso de la Gala Balón de Oro 2025, en la que el acreditado portal Futboleo reconoció por tercer año consecutivo a los más destacados de cada categoría.

Además del centrocampista de la Unión Deportiva Tarifa, el Campo de Gibraltar estuvo representado por el barreño José Manuel Pereira, de la AD Taraguilla de San Roque, que fue nominado al premio en esa misma categoría, pero sin obtener el galardón final.

La revista Futboleo, que distribuye sus publicaciones por toda Andalucía, utiliza un sistema de selección que combina el rendimiento estadístico con el seguimiento directo de sus redactores en los campos de juego.

La gala, que contó con una presencia multitudinaria, tuvo lugar en la Sala Momart Theatre de la capital. La Diputación de Cádiz volvió a ser el patrocinador principal, apoyando esta iniciativa que promueve el desarrollo del deporte base y el fomento de valores como la inclusión y el respeto a la diversidad.

El barreño José Manuel Pereira, de la AD Taraguilla

En cuanto a los galardones, recibieron el Balón de Oro los jugadores Daniel Fariñas, en alevín; el mencionado Miguel Ángel Delgado, en infantil; Martina Hernández, en femenina; Hugo Villegas, en benjamín; José Cárdeno, en fútbol sala; y Alberto Gil, en Genuine.

La Bota de Oro se la adjudicaron José Manuel Valle, en Genuine; Jesús Gaviño, en juvenil; Marco Brun, en la categoría Mejor gol a la vida.

El Guante de Oro lo ganaron Pablo Dorado, en prebenjamín; Miguel Casa, en alevín; y Álvaro García, en Genuine.

Además, Futboleo otorgó la Insignia de Oro a los valores del deporte a Alejandro Cortés. Igualmente, recibieron un merecido reconocimiento la Diputación Provincial de Cádiz, patrocinador oficial del evento; Onda Cádiz TV, por su labor social y comunicativa en el fútbol base; la Subdelegación de Gobierno, a la mejor colaboración en coordinación de seguridad; José Antonio Fernández Acevedo, por su profesionalidad con los clubes; Bernardino Abad, por la promoción del fútbol inclusivo; la Policía Local de Cádiz, por su labor en el tráfico rodado y seguridad; Francisco Rodríguez Paramio, a la mejor labor altruista de clubes; José María Olivares, por su labor formativa en el arbitraje; el IMD del Ayuntamiento, por su colaboración con el fútbol base; Julio Jiménez Claret, por su trayectoria en el fútbol base; y la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, como ejemplo de la mejor integración profesional inclusiva.