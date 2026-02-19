El talento de Iván Romeo brilla en Granada con un triunfo estratégico y el liderato de la general

El español Iván Romeo, del Movistar Team, protagonizó una auténtica exhibición para ganar este jueves la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía/Ruta del Sol, de 138 kilómetros entre Torrox y Otura, tras más de cien kilómetros en la escapada decisiva, lo que le permitió convertirse en el nuevo líder de la clasificación general.

El corredor vallisoletano, de 22 años, completó el recorrido en un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 12 segundos, con una ventaja de siete segundos sobre el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), con quien compartió la fuga principal del día. En ese grupo también destacó el neozelandés Josh Burnett (Burgos BH), que se mantuvo en cabeza hasta descolgarse a unos 20 kilómetros de la meta.

La escapada se formó en el alto de La Cabra, ya en la provincia de Granada, y llegó a contar con una ventaja de tres minutos a falta de 50 kilómetros para la llegada. El trío colaboró con relevos constantes, especialmente Romeo y Leknessund, mientras por detrás el equipo Q36.5, liderado por el británico Tom Pidcock, asumía la persecución. La diferencia comenzó entonces a reducirse y bajó de los dos minutos y medio a falta de 40 kilómetros.

En la subida al embalse de Los Bermejales, Burnett cedió y dejó solos al español y al noruego a 34 kilómetros de la meta. Ambos afrontaron el alto de La Malahá con una ventaja de 1:40 sobre un pelotón en el que también colaboraron corredores del UAE Team Emirates, entre ellos el belga Tim Wellens y el francés Pavel Sivakov, ganador de la pasada edición. Sin embargo, Romeo y Leknessund mantuvieron una excelente compenetración y coronaron con 1:23 de margen a falta de 12 kilómetros, ampliando incluso la diferencia hasta 1:30 a seis kilómetros de la llegada.

En el tramo final, Romeo demostró su inteligencia táctica y su fortaleza. A un kilómetro y medio de la meta, en una ligera ascensión, lanzó un ataque decisivo que dejó sin respuesta a Leknessund. El noruego, acusado por el esfuerzo acumulado, no pudo seguir su rueda, y el español aprovechó cada metro para asegurar la victoria y enfundarse el liderato de la general, tomando el relevo del francés Christophe Laporte (Visma), vencedor de la primera etapa.

Tras cruzar la meta, Romeo destacó la importancia de su actuación y la compenetración con su compañero de fuga: “Fue un día muy intenso. Desde el principio se veía que todo se iba a decidir pronto. Encontré un hueco con Leknessund, trabajamos muy bien juntos y supe esperar el momento justo para atacar”, explicó el campeón de España, visiblemente satisfecho.

El joven ciclista subrayó también el valor estratégico de la victoria: “Estoy muy contento con el resultado, un triunfo que además me permitió ser líder de la general”, afirmó tras culminar una jornada en la que combinó resistencia, visión de carrera y determinación para firmar una de las actuaciones más destacadas de su trayectoria.