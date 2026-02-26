Sorteo Champions League 2025-26: fecha, hora, dónde ver y equipos clasificados a los octavos de final

El sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26 tendrá lugar este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza. en dicho sorteo se determinarán los emparejamientos de las tres rondas finales de la competición continental más prestigiosa, incluyendo cuartos de final y semifinales, mediante un innovador sistema de cuadro que marca el camino hasta la gran final de Budapest.

Los 16 equipos clasificados para esta fase del torneo se conocieron tras la conclusión de los play-offs eliminatorios celebrados el martes 24 y el miércoles 25 de febrero. Entre los participantes destacan nombres históricos del fútbol europeo, con una notable presencia de seis conjuntos ingleses y tres españoles: FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid.

Equipos participantes en el sorteo: cabezas de serie y clasificados por play-offs

La distribución de los 16 equipos clasificados se divide en dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, los ocho cabezas de serie son los equipos que finalizaron en las ocho primeras posiciones de la fase liga. Esta lista, ordenada según la clasificación final, incluye al Arsenal de Inglaterra, Bayern de Múnich de Alemania, Liverpool de Inglaterra, Tottenham Hotspur también inglés, FC Barcelona, Chelsea de Inglaterra, Sporting de Portugal y Manchester City completando el grupo de favoritos.

En el lado opuesto del cuadro, los ocho equipos no cabezas de serie son los ganadores de los play-offs eliminatorios. Entre estos clasificados figuran el Real Madrid, PSG francés, Newcastle United inglés, Atlético de Madrid, Atalanta italiana, Bayer Leverkusen alemán, Galatasaray turco y la revelación de la temporada, el Bodø/Glimt noruego, que representa a una de las ligas consideradas menores en el panorama continental.

Funcionamiento del sistema de sorteo y configuración del cuadro

Los clubes se emparejan según sus posiciones al final de la fase liga para formar cuatro parejas de cabezas de serie: los equipos en las posiciones 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, y finalmente 7 y 8. Una vez completado el sorteo de octavos de final, el recorrido de cada equipo hasta la final queda completamente determinado. Los cruces de cuartos de final, semifinales y la final ya no requieren sorteos adicionales, puesto que el sistema de cuadro establece automáticamente qué ganadores se enfrentarán en las siguientes rondas. Esta metodología, similar a la empleada en grandes torneos deportivos internacionales, aporta transparencia y permite a los aficionados visualizar el posible camino de sus equipos hasta la final de Budapest del 30 de mayo.

El equipo situado en la última fila de cada emparejamiento disputará en casa el partido de vuelta de la eliminatoria correspondiente, lo que representa una ventaja estratégica al conocer el resultado del encuentro de ida. Además, los ganadores de la semifinal del lado plateado del cuadro serán designados como el equipo local a efectos administrativos para la final, aunque este detalle tiene principalmente implicaciones protocolarias.

Como novedad, dos equipos de la misma federación pueden enfrentarse en los octavos de final del torneo, algo que en anteriores ediciones se evitaba hasta los cuartos de final de la competición.

Cuadro final Champions League 25-26 / UEFA

Calendario completo de la UEFA Champions League

Las fechas establecidas por la UEFA para las rondas finales de la competición están claramente definidas.

Los octavos de final se disputarán los días 10 y 11 de marzo (partidos de ida) y 17 y 18 de marzo de 2026 (partidos de vuelta).

se disputarán los días 10 y 11 de marzo (partidos de ida) y 17 y 18 de marzo de 2026 (partidos de vuelta). Los cuartos de final tendrán lugar el 7 y 8 de abril (ida) y 14 y 15 de abril de 2026 (vuelta).

tendrán lugar el 7 y 8 de abril (ida) y 14 y 15 de abril de 2026 (vuelta). Las semifinales están programadas para el 28 y 29 de abril (partidos de ida) y 5 y 6 de mayo de 2026 (partidos de vuelta).

Finalmente, la gran final se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Budapest, capital de Hungría, donde se conocerá al campeón de Europa de esta temporada.

Dónde y cómo seguir el sorteo en directo

El evento, que se desarrollará desde la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, el viernes 27 de febrero a partir de las 12:00 contará con la presencia de representantes de los clubes clasificados y personalidades destacadas del mundo del fútbol. La ceremonia no solo incluirá el sorteo propiamente dicho, sino también análisis y comentarios de expertos que explicarán las implicaciones de cada emparejamiento.

Los aficionados podrán seguir el sorteo en directo a través de múltiples plataformas oficiales de la UEFA. La transmisión estará disponible en UEFA.com, Movistar + y Movistar Liga de Campeones.