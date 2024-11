Málaga/¿Cuándo se sabe si Rafa Nadal juega en la Copa Davis? La idea es que la leyenda española, de 38 años, se retire sobre la pista de GreenSet construida en el Martín Carpena de Málaga en la competición que le alumbró para el gran público, en Sevilla en 2004. Pero él mismo se ha encargado de dejar claro que no forzará nada si no se ve bien. "Primero hay que ver como me voy sintiendo estos días en el entrenamiento y si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar", afirmaba en sus primeras palabras en suelo andaluz.

Nadal ha seguido un minucioso plan de entrenamient desde que confirmó que sería ésta su última competición oficial. Sólo ha jugado la exhibición del Six Kings en Arabia Saudí, pero desde los Juegos Olímpicos de París no hubo oficialidad. Consideró que era el mejor camino para prepararse. Desde que llegó a Málaga el jueves ha alternado el ejercicio en la pista central y en las construidas a unos 500 metros del Carpena, sin fallar ningún día. Este sábado hizo una sesión bastante potente con Roberto Bautista, con un partido simulado durante hora y media con la otra opción que tiene el seleccionador para ser el número dos.

¿Cuál es el límite temporal para decidir? El capitán, David Ferrer, tiene la obligación de comunicar los componentes una hora antes del inicio de la eliminatoria, prevista para las 17:00 horas de este martes 19 de noviembre. El España-Países Bajos es el choque que abre la competición. Así que hasta ese momento no se conocerá de manera 100% segura si Nadal juega el primer partido individual de la contienda, el único que podría jugar por su ranking. También, claro, está la opción de que juegue el partido de doble si la eliminatoria marcha 1-1 junto a Marcel Granollers.

Las sensaciones están siendo buenas en los entrenamientos, pero con un físico muy castigado por las lesiones durante toda su carrera, el propio Nadal, los técnicos y los médicos aguardan a la evolución. Hasta las 16:00 horas del martes hay margen para decidir.