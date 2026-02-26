Seis campogibraltareños, en las selecciones provinciales premini que jugarán el Campeonato de Andalucía

Leo Bangueses y Micaela Lillo, los dos jugadores de la Unión Linense de Baloncesto citados para Benahavís

Seis campogibraltareños, tres jugadores, dos jugadoras y una entrenadora, formarán parte de las selecciones gaditanas que participarán en la Fiesta del Basket Premini 2026, el Campeonato de Andalucía de combinados provinciales pero sin carácter competitivo. La cita, enmarcada en el proyecto Valorcesto, se desarrollará entre los días seis y ocho de marzo en la localidad malagueña de Benahavís, donde este jueves fue presentada.

Para el grupo masculino han sido llamados los baloncestistas Rafael Reinoso (Centurias de San Roque), Mikel Gómez (CB Algeciras) y Leo Bangueses (Unión Linense de Baloncesto -ULB-).

En el femenino están citadas Carlota Castro (CB Algeciras) y Micaela Lillo (ULB), así como la preparadora Mireya Benítez (ULB), que ejercerá de entrenadora ayudante.

La presentación

La presentación de la competición reunió a representantes institucionales y del ámbito deportivo. En nombre de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) estuvieron presentes su presidente, Antonio de Torres; el delegado provincial en Málaga y vicepresidente federativo, Ricardo Bandrés; y la delegada provincial en Córdoba, Inmaculada Coba. Por parte del Ayuntamiento de Benahavís asistieron el alcalde, José Antonio Mena, y el concejal de Deportes, Ignacio López.

Durante su intervención, el presidente de la FAB destacó la relevancia de esta actividad dentro del calendario autonómico, haciendo hincapié en su dimensión formativa y en los valores que promueve entre los más pequeños.

La composición de la selección masculina

"Para mi gusto este es el campeonato más bonito que organizamos, es el más puro. La diversión que se ve en los padres y en los niños es insuperable", afirmó.

El alcalde de Benahavís resaltó la importancia de que la localidad vuelva a acoger un evento de estas características y su apuesta decidida por el deporte base.

El combinado gaditano femenino

"Quiero agradecer la apuesta que hace la Federación por nuestro municipio. Estaremos encantados de acogeros el próximo fin de semana, que como todos los años resulta un atractivo para los jóvenes deportistas de Andalucía y genera gran movimiento en la localidad".

El concejal de Deportes destacó también el esfuerzo organizativo que implica una cita de esta magnitud y la ilusión con la que el municipio afronta un nuevo fin de semana dedicado al baloncesto formativo.

Un momento de la presentación, este jueves en Benahavís / FAB

"Dar las gracias por contar otro año más con nosotros. Como sabéis, Benahavís siempre está a favor del deporte, y en este caso del baloncesto. Estas son jornadas donde no hay ningún ganador: todos son ganadores desde primera hora. Vienen a disfrutar con la familia, a disfrutar del baloncesto y a disfrutar de nuestro pueblo".