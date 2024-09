Este sábado arranca en La Línea el III Circuito Alcaidesa Marina de J/80

Este sábado arranca en La Línea la tercera edición del Circuito Alcaidesa Marina para monotipos J/80. Durante todo el fin de semana se celebrará la primera de las nueve citas repartidas en las series de otoño, invierno y primavera.

En este primer asalto los barcos en la línea de salida serán siete, y entre ellos destaca el ganador de todas las series y ediciones anteriores y del último campeonato autonómico, el Península del armador John Bassadone, que representa al CN Bevelle y el Royal Gibraltar Yacht.

Los rivales esta vez serán los equipos GVS PAS con Nacho Cifuentes en la proa, Rafael Díaz con la caña, Marcos Belizón de trimmer y Javier Madrid como piano, equipo subcampeón de la última serie ondeando las banderas del CN Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea; Kouko con Dani Cuevas, Pedro Butron, Jorge González y Jose María Varela representando al Real Club Náutico de Algeciras y al RCM Marbella; Alcaidesa Marina (Royal Gibraltar Yacht Club) de Monty Spindler y Alex Dobbs patroneado por Amy Pretty, junto a un equipo que se irá alternando y que completan David Quach, David Collins, Ciara Nic Liam y Tom Hillman; Fiestas de la armadora María Fiestas que tendrá en la caña a Pablo Villar y bandera del RCM Marbella; Tacuarita (CN Bevelle/Alcaidesa Marina) con Horacio Cardarelli en la caña y Johannes Goizueta entre otros tripulantes, y Nexum Capital de Roberto Santa Cruz (RCN de la Línea/RCT Sotogrande).

De cara a este fin de semana, con pruebas el sábado y el domingo, parece que el viento se sumará a la fiesta soplando a una media de 15 nudos de intensidad, lo que de cumplirse exigirá la mayor concentración a bordo para no cometer errores.

Tras esta primera convocatoria las series de otoño se completarán con otras dos, previstas los fines de semana del 19 y 20 de octubre, y 31 de noviembre y 1 de diciembre.

El Circuito Alcaidesa Marina de J/80 cuenta con la organización del CN Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea, la colaboración del Royal Gibraltar Yacht, y el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina.