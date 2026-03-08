Russell desinfla la ‘rebeldía’ de Ferrari; Sainz acaba 15º y Alonso abandona dos veces

El Mercedes de Russell entra en la meta como ganador de la primera carrera del año.

El Gran Premio de Australia inauguró la temporada de Fórmula 1 con una carrera intensa, llena de incidentes y estrategias cambiantes en el circuito de Albert Park. En ese escenario emergió con autoridad George Russell, que confirmó los pronósticos y se llevó la victoria para Mercedes, liderando además un doblete para la escudería alemana.

El británico cruzó la meta por delante de su compañero Kimi Antonelli, mientras el Ferrari de Charles Leclerc completó el podio en una carrera que comenzó con sorpresa y terminó confirmando el poderío de Mercedes en este inicio de campeonato.

Ferrari sorprende en la salida

La carrera arrancó con un golpe inesperado incluso antes de apagarse los semáforos. El ídolo local Oscar Piastri, piloto de McLaren, tuvo que abandonar durante la vuelta de calentamiento tras golpear uno de los pianos del circuito y terminar contra las protecciones.

Con la parrilla ya en marcha, Charles Leclerc protagonizó una salida espectacular. El monegasco partía desde la cuarta posición, pero aprovechó el extraordinario arranque de los Ferrari para colocarse líder desde la primera vuelta.

Por detrás, Lewis Hamilton se situaba tercero mientras el Mercedes de George Russell trataba de mantener el ritmo en la segunda plaza. Más atrás, el joven Kimi Antonelli se descolgaba inicialmente hasta la sexta posición.

Alonso sorprende en el inicio

Uno de los momentos más llamativos de la salida lo protagonizó Fernando Alonso. A pesar de los problemas que arrastra el Aston Martin con su unidad de potencia, el asturiano firmó un arranque brillante que le permitió colocarse décimo en los primeros compases de carrera.

Fue un pequeño destello de su habitual talento, aunque pronto la realidad del monoplaza volvió a aparecer. Con el paso de las vueltas, el ovetense comenzó a perder posiciones debido a la falta de rendimiento del coche.

Fernando Alonso saluda a los aficionados en Melbourne. / Joel Carrett | Efe

Mientras tanto, Carlos Sainz, al volante de su Williams, arrancaba desde la duodécima posición, tratando de mantenerse en el grupo intermedio.

Un inicio lleno de adelantamientos

La primera parte de la carrera estuvo marcada por continuos adelantamientos entre los pilotos de cabeza. Leclerc y Russell se intercambiaban la primera posición mientras Hamilton trataba de mantenerse a la estela de ambos.

El primer Gran Premio de la temporada dejó el triunfo de George Russell, el doblete de Mercedes y múltiples incidentes en pista

El nuevo reglamento, con una gestión energética mucho más determinante, convirtió los duelos en auténticas partidas estratégicas. Los pilotos alternaban ataques y defensas en función de la energía disponible en sus sistemas híbridos.

En paralelo, el grupo intermedio vivía una auténtica batalla. Fernando Alonso caía progresivamente en la clasificación hasta la 16ª posición, mientras Sainz se movía en torno a la 14ª plaza.

Incidentes y coches de seguridad virtual

La carrera comenzó a complicarse con la aparición de varios Virtual Safety Car. El primero llegó tras el abandono del francés Isack Hadjar, cuyo monoplaza se detuvo por una avería.

Más tarde se sumó el abandono de Nico Hülkenberg, mientras que Valtteri Bottas también tuvo que retirarse tras sufrir problemas con su Cadillac, provocando una nueva neutralización.

Estos incidentes generaron oportunidades estratégicas en boxes. La mayoría de los pilotos aprovecharon para cambiar neumáticos, aunque algunos como Ferrari o Max Verstappen decidieron retrasar sus paradas para intentar sorprender con una estrategia alternativa.

El extraño test de Alonso

Uno de los episodios más curiosos de la carrera llegó con Fernando Alonso. En la vuelta 15, su Aston Martin parecía no poder continuar y el asturiano entró en boxes con síntomas claros de abandono.

Sin embargo, varios minutos después volvió a la pista para completar lo que prácticamente fue un mini test en plena carrera. El objetivo era recopilar datos sobre el comportamiento del coche pensando en el siguiente Gran Premio de China.

Fernando Alonso abandonó tras un test improvisado con Aston Martin, mientras Carlos Sainz terminó 15º con un Williams lleno de problemas

Finalmente, el piloto ovetense se retiró definitivamente en la vuelta 35, después de comprobar que el monoplaza seguía siendo muy difícil de controlar.

Russell impone su ritmo

Mientras tanto, la carrera se iba estabilizando en cabeza. Tras las paradas en boxes, George Russell tomó el control de la prueba superando a Hamilton, que había liderado brevemente antes de detenerse.

Con el paso de las vueltas, los Mercedes comenzaron a abrir hueco sobre los Ferrari, consolidando el doblete para la escudería alemana.

Por detrás, el brasileño Gabriel Bortoleto se convertía en una de las sorpresas del día al llevar su Audi hasta la novena posición, mientras el argentino Franco Colapinto lograba terminar 14º tras cumplir una sanción de pit and go.

Problemas para Sainz y McLaren

El Gran Premio de Australia fue especialmente complicado para algunos equipos. Carlos Sainz sufrió numerosos problemas de fiabilidad con su Williams, lo que le obligó a pasar tres veces por boxes, incluida una parada para cambiar el alerón delantero.

El madrileño terminó finalmente en la 15ª posición, lejos de la zona de puntos.

También fue una jornada amarga para McLaren. Con Piastri fuera antes de empezar, Lando Norris tuvo que resistir durante gran parte de la carrera el constante acoso de Max Verstappen, terminando finalmente en la quinta posición.

Un final sin sobresaltos

En los últimos giros la carrera perdió algo de intensidad. Verstappen trató de acercarse a Norris, pero no encontró el último margen necesario para completar el adelantamiento.

Con la situación estabilizada, George Russell cruzó la meta con autoridad para firmar la primera victoria de la temporada, acompañado en el podio por Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

El resultado deja una primera conclusión clara en el nuevo Mundial de Fórmula 1: Mercedes comienza el campeonato con fuerza, mientras el resto de equipos aún buscan respuestas en una temporada que apenas acaba de comenzar.