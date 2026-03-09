El Remo de Mar de La Línea logra un bronce y el Remo Linense vuelve de vacío del Andaluz de remo en botes cortos

El Club de Remo de Mar de La Línea conquistó un bronce y el Remo Linense volvió de vacío del Campeonato de Andalucía de remo en barcos cortos, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja de Sevilla. El triunfo correspondió al Club Náutico de Sevilla.

La única medalla para los representantes linenses en esta cita se la colgaron Martín Muñoz e Íker Sadara en el doble scull infantil masculino.

Para la ocasión, se dieron cita en la dársena del Guadalquivir, escenario de forma paralela del Trofeo FAR de veteranos, 517 deportistas procedentes de 10 clubes de Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería, además de la selección española, que inscribió a 12 de sus integrantes aprovechando su concentración en el escenario de la competición.

Tras la celebración de las 66 mangas del programa entre las dos jornadas, reservando el grueso de las finales para el domingo, el Club Náutico de Sevilla se proclamó campeón absoluto. Dominó el medallero con 12 oros, 12 platas y 11 bronces.

El podio final por clubes incluyó además al defensor del título, el Real Círculo de Labradores, subcampeón con 6 oros, 6 platas y 7 bronces, y al Club Tiempo Libre El Ejido, que repitió tercera posición con 2 oros, 3 platas y 1 bronce, además de copar el podio de la prueba de skiff adaptado, no computable.

El medallero de la competición autonómica, organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, incluyó en la cuarta posición al Real Club Mediterráneo de Málaga con un oro y una plata; al Club de Remo Guadalquivir 86, quinto con un oro y dos bronces; y al Club de Remo de Mar La Línea, sexto con un bronce.

En el Trofeo FAR de veteranos, celebrado en ocho con timonel, la prueba masculina repartió sus medallas entre Labradores, Náutico Sevilla y C.D. Remo San Jerónimo, que repitió bronce en categoría femenina, donde se impuso un bote combinado seguido del Náutico.