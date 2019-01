El Écija baraja no presentarse el lunes

El Écija Balompié, rival de Algeciras CF y UD Los Barrios en el grupo X de Tercera, baraja no presentarse el próximo lunes ante el Córdoba B. El impago que sufre la plantilla ha llevado a los jugadores a plantarse y no entrenar viernes y anunciar que tampoco lo harán este sábado antes del encuentro del lunes ante el filial cordobesista. El club astigitano, sin técnico registrado, requiere un entrenador para jugar.

La réplica del presidente, el surcoreano Yong Gon Park, llega con la promesa del pago a sus futbolistas (que no cobran desde hace meses) para el próximo lunes día siete.

El anuncio del dirigente, según informa SER Écija, llega tras la decisión de la plantilla de no entrenar ni viernes ni sábado, algo que podría haber puesto en peligro la disputa del encuentro del próximo lunes ante el Córdoba B. Los miembros de la plantilla expresan su malestar y mantienen su escepticismo ante esta promesa. “Hasta que no sea una realidad, no vamos a creerlo”, dicen algunos.

La situación lo que ha provocado la marcha de cuatro futbolistas e incluso la destitución de David Páez como técnico. Los astigitanos, además, no tienen entrenador y necesitan un técnico que releve de sus funciones interinas a Manu Reina (que no tiene licencia para ejercer).