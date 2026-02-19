PlayRFAF: la nueva aplicación de la Real Federación Andaluza de Fútbol para federados y aficionados

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha presentado PlayRFAF, una nueva aplicación digital diseñada para transformar la experiencia de federados y aficionados del fútbol andaluz. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con FootballClub, permite a los usuarios visualizar partidos en directo, gestionar convocatorias deportivas y acceder a información federativa personalizada según su rol dentro del ecosistema futbolístico regional.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización y transformación digital que está llevando a cabo la Real Federación Andaluza de Fútbol, con el objetivo de facilitar la gestión diaria de clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y familias que participan cada fin de semana en las competiciones de fútbol base y amateur en la comunidad autónoma. PlayRFAF se presenta actualmente como una webapp, aunque está previsto que próximamente pueda descargarse en cualquier dispositivo móvil.

El sistema integra funcionalidades específicas adaptadas a cada perfil de usuario, permitiendo centralizar procesos administrativos y deportivos en un único entorno digital. Los federados pueden crear perfiles personalizados, acceder a estadísticas federativas y participar en un sistema de retos, logros y recompensas vinculado al progreso de su temporada deportiva.

Funcionalidades principales

PlayRFAF ofrece un conjunto completo de herramientas destinadas a mejorar la experiencia deportiva más allá del terreno de juego. Entre las funcionalidades destacadas se encuentra la posibilidad de seguir los partidos del fútbol andaluz en tiempo real, lo que permite a usuarios de cualquier perfil mantenerse conectados con la actividad competitiva de su interés. Los usuarios también pueden consultar sus convocatorias, confirmar asistencia a entrenamientos y partidos, y gestionar sus calendarios deportivos desde la misma aplicación. Además, el sistema envía notificaciones personalizadas sobre el progreso y la actividad relevante para cada federado, facilitando la organización y evitando olvidos o confusiones en las citas deportivas.

La plataforma permite seguir equipos específicos y mantenerse conectado con el entorno deportivo más cercano. También incluye acceso a contenidos exclusivos, generación de informes y experiencias vinculadas directamente a la competición, lo que enriquece la vivencia deportiva tanto dentro como fuera del campo.

Herramientas específicas según el rol del usuario

Una de las características más destacadas de PlayRFAF es su capacidad de adaptación al perfil concreto de cada persona dentro del ecosistema del fútbol andaluz. Esto permite que cada usuario encuentre funcionalidades diseñadas específicamente para sus necesidades cotidianas en la actividad deportiva.

Los jugadores disponen de herramientas para seguir su evolución personal, gestionar su calendario, consultar convocatorias y acceder instantáneamente a información de su equipo. También pueden participar en votaciones organizadas por sus clubes o la federación y vivir su temporada de manera más conectada, incluso fuera del terreno de juego. El sistema busca especialmente motivar a aquellos futbolistas que disfrutan de menos minutos, ofreciéndoles incentivos para mantener su pasión por el deporte.

En el caso de los entrenadores, la aplicación les permite seguir tanto su evolución como la de su equipo y la de sus rivales. Cuentan con un entorno que facilita la organización de plantillas, la elaboración de convocatorias y la planificación general de la actividad deportiva, optimizando así la gestión técnica y administrativa.

Los árbitros encuentran en PlayRFAF un espacio donde consultar su actividad arbitral, organizar su calendario de designaciones y mantener ordenada toda su temporada profesional. Esto les permite una mejor planificación personal y profesional de sus compromisos deportivos.

Los clubes acceden a una visión centralizada de todos sus equipos, lo que les proporciona un control estructurado de su actividad competitiva y acceso a toda la información deportiva vinculada a las competiciones en las que participan, desde un único entorno digital integrado.

Por último, los aficionados y familias pueden seguir los partidos de sus seres queridos, acceder a información actualizada, participar en votaciones y sentirse parte activa de la comunidad futbolística andaluza, reforzando los lazos entre el deporte y su entorno social.

Pedro Curtido, satisfecho

Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, ha destacado la importancia de esta iniciativa señalando que "el fútbol evoluciona también fuera del campo". Según sus palabras, "nuestro compromiso es facilitar herramientas que ayuden a ordenar, conectar y apoyar a quienes hacen posible el fútbol cada fin de semana".

Estas declaraciones subrayan el enfoque de la federación, que entiende la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un medio para dar valor a todo lo que sucede alrededor del juego: la organización, la constancia y el esfuerzo diario de miles de personas que sostienen la competición en Andalucía.