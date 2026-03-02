El 'Península' renueva en La Línea su título de campeón de Andalucía de J80

Un momento de la competición, celebrada en aguas de la playa de Poniente de La Línea

El Península (RC Mediterráneo de Málaga/ CN Bevelle) se proclamó campeón de Andalucía de vela de la clase J/80 por segundo año consecutivo, tras imponerse este fin de semana en aguas de La Línea, escenario de la prueba organizada por el Club Náutico Bevelle, que coincidió con el cierre de las Series de Invierno del Circuito Alcaidesa Marina.

La jornada final, disputada este domingo, estuvo marcada por un duro Levante de entre 16 y 20 nudos y mar rizada, condiciones exigentes que pusieron a prueba a la flota.

La tripulación del Península, con Oliver Góngora a la caña, firmó una actuación impecable basada en la regularidad, con un balance de tres primeros y tres segundos puestos en las seis pruebas disputadas, resultados que le permiten revalidar el título autonómico de 2026.

El podio lo completaron el GVS PAS (RC Mediterráneo / CN Bevelle / CN Puerto Sherry), patroneado por Rafael Díaz, que se quedó sin opciones al triunfo tras un quinto puesto en la primera manga del domingo aunque reaccionó con un primero y un segundo, y el Fiestas Team (CN Sevilla / RCMSotogrande / RC Mediterráneo / CN Estrella del Viento), de María Fiestas con Juan Luis Páez a los mandos, penalizado por un fuera de línea en la última prueba después de un buen inicio de jornada.

La clasificación final la cerraron, por este orden, Kouko de Dani Cuevas (RCM Marbella / CN Sevilla / RC Mediterráneo) en la cuarta posición, seguido del Aquaholic, con Antonio Coronilla (CN Trocadero / RCM Sotogrande / RCN Algeciras / RCMT Marbella), el Aviador de Gabriel Medem (RCM Sotogrande / RCN La Línea), el Valkyrie de George Notgomery (CV Drasena / CN Bevelle), Vertigo de Alexander Noel Dobbs (CN Bevelle), Tacuarita de Horacio Cardarelli (RCN La Línea) y Nexum Capital de Fico Jiménez Galeote (CM Linense / RCN La Línea).