Las jugadoras españolas celebran el título de la Liga de Naciones en el Metropolitano.
Las jugadoras españolas celebran el título de la Liga de Naciones en el Metropolitano. / Kiko Huesca | Efe

Las mejores fotos del título de España en la Liga de Naciones

España conquista una nueva Liga de Naciones con brillantez (3-0)

Redacción Deportes

Madrid, 02 de diciembre 2025 - 20:44

Con un doblete de Claudia Pina y un gol de Vicky López, España superó a Alemania por 3-0 este martes en la vuelta de la final de la Liga de Naciones disputada en el Metropolitano para revalidar el título de campeona de la competición europea.

La selección española dominó a la selección germana con las mejores ocasiones en la primera parte, pero el partido se marchó al descanso con un empate sin goles.

En la segunda parte Pina marcó en los minutos 61 y 74, y Vicky en el 68.

Las mejores fotos del título de España en la Liga de Naciones
1/152 Las mejores fotos del título de España en la Liga de Naciones / Kiko Huesca | Efe
