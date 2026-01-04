Venezuela
Delcy Rodríguez asume la presidencia durante tres meses
Edgar Canet derrapa con su moto a la salida de una curva.
Edgar Canet derrapa con su moto a la salida de una curva. / AFP7 | Europa Press

Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa

El joven Edgar Canet consiguió su segundo triunfo de etapa en motos

Las mejores fotos del Rally Dakar | Prólogo

Redacción Deportes

Yanbu, 04 de enero 2026 - 21:45

El joven español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), en motos, y el belga Guillaume de Mevius (Mini X-Raid Team), en coches, se impusieron en la primera etapa del Dakar 2026, disputada con salida y llegada en Yanbu, con 518 kilómetros totales, 305 de ellos cronometrados.

Canet, histórico vencedor del prólogo, había sido segundo este domingo, pero una sanción al ganador inicial del día, el botsuano Ross Branch (Hero Motosports) por exceso de velocidad, le otorgó la victoria y el liderato de la general.

Canet se vio beneficiado por el error de Branch, cuyo triunfo fue rápidamente puesto en duda por la organización ante la posibilidad de haber superado la velocidad permitida en zonas neutralizadas, lo que finalmente quedó confirmado y le costó seis minutos de penalización.

Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
1/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
2/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
3/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
4/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
5/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
6/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
7/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
8/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
9/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
10/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
11/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
12/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
13/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
14/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
15/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
16/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
17/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
18/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
19/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
20/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
21/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
22/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
23/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
24/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
25/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
26/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
27/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
28/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
29/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
30/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
31/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
32/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
33/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
34/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
35/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
36/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
37/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
38/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
39/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
40/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
41/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
42/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
43/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
44/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
45/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
46/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
47/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
48/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
49/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
50/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
51/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
52/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
53/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
54/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
55/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
56/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
57/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
58/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
59/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
60/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
61/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
62/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
63/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
64/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
65/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
66/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
67/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
68/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
69/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
70/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
71/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
72/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
73/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
74/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
75/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
76/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
77/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
78/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
79/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
80/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
81/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
82/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
83/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
84/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
85/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
86/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
87/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
88/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
89/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
90/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
91/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
92/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
93/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
94/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
95/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
96/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
97/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
98/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
99/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
100/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
101/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
102/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
103/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
104/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
105/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
106/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
107/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
108/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
109/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
110/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
111/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
112/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
113/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
114/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
115/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
116/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
117/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
118/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
119/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
120/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
121/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
122/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
123/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
124/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
125/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
126/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
127/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
128/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
129/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
130/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
131/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
132/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
133/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
134/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
135/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
136/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
137/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
138/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
139/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
140/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
141/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
142/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
143/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
144/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
145/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
146/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
147/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
148/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
149/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
150/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
151/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
152/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
153/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
154/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
155/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
156/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
157/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
158/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
159/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
160/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
161/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
162/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
163/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
164/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
165/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
166/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
167/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
168/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
169/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
170/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
171/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
172/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
173/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
174/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
175/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
176/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
177/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
178/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
179/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
180/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
181/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
182/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
183/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
184/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
185/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
186/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
187/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
188/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
189/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
190/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
191/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
192/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
193/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
194/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
195/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
196/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
197/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
198/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
199/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
200/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
201/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
202/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
203/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
204/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
205/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
206/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
207/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
208/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
209/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
210/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
211/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
212/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
213/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
214/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
215/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
216/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
217/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
218/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
219/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
220/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
221/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
222/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
223/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
224/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
225/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
226/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
227/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
228/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
229/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
230/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
231/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
232/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
233/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
234/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
235/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
236/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
237/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
238/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
239/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
240/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
241/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
242/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
243/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
244/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
245/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
246/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
247/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
248/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
249/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
250/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
251/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
252/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
253/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
254/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
255/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
256/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
257/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
258/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
259/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
260/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
261/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
262/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
263/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
264/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
265/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
266/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
267/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
268/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
269/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
270/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
271/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
272/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
273/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
274/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
275/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
276/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
277/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
278/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
279/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
280/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
281/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
282/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
283/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
284/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
285/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
286/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
287/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
288/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
289/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
290/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
291/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
292/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
293/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
294/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
295/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
296/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
297/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
298/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
299/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
300/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
301/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
302/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
303/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
304/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
305/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
306/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
307/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
308/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
309/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
310/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
311/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
312/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
313/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
314/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
315/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
316/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
317/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
318/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
319/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
320/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
321/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
322/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
323/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
324/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
325/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
326/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
327/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
328/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
329/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
330/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
331/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
332/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
333/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
334/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
335/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
336/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
337/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
338/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
339/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
340/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
341/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press
Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa
342/355 Las mejores fotos del Rally Dakar | Primera etapa / AFP 7 | Europa Press