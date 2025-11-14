Los Barrios homenajea a Ana Prieto y David Mendoza con un mural para inspirar a los deportistas más jóvenes

El Ayuntamiento de Los Barrios ha rendido homenaje a dos de sus deportistas más destacados y prometedores: la atleta Ana Prieto y el ciclista David Mendoza. El pabellón Samuel Aguilar ya luce un mural con una fotografía de la atleta internacional y el polideportivo San Rafael, otro del deportista de BMX, un gesto que reconoce sus brillantes trayectorias a pesar de su juventud, además de visibilizar a "estos dos deportistas locales referentes en deportes minoritarios".

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel; y el concejal de Deportes, Raúl Álvarez, han rendido un bonito homenaje este viernes a dos de los grandes deportistas del municipio. "Ellos son un ejemplo para otros jóvenes, a base de esfuerzo y compromiso han conseguido esos logros nivel nacional e internacional. Estos murales no solo embellecen nuestros espacios públicos, sino que también inspiran a las nuevas generaciones. Ana y David son ejemplo de disciplina, constancia y pasión y creo merecían ser reconocidos públicamente”, ha destacado el alcalde.

Ana Prieto representó a Los Barrios en el Mundial absoluto de atletismo que se celebró en Tokio (Japón) el pasado mes de septiembre, compitiendo en el relevo de 4x400 metros. Prieto ha disputado nueve campeonatos de España con ocho medallas de oro, ocho títulos seguidos. Su último gran éxito lo vivió en julio en el Europeo sub-23 disputado en Noruega, donde Ana se colgó una plata con el relevo 4x400 metros.

David Mendoza se alzó subcampeón en la categoría cadete en el Campeonato de España de pum track, en la prueba celebrada en octubre en Monzón (Huesca); además es campeón de Andalucía de BMX y pump track, título que revalidó también el pasado mes de julio en Huércal en la provincia de Almería.

Ana Prieto, con su familia.