Lorenzo Casati vuela alto en el Red Bull King of the Air de Tarifa

Lorenzo Casati se coronó como el gran protagonista en Tarifa en una de las grandes citas de la competición de kitesurf Big Air más loca del mundo: la Red Bull King of the Air. La playa de Balneario, donde los vientos del Mediterráneo y el Atlántico se cruzan creando condiciones únicas, acogió a los riders que llegaron a elevarse a más de 25 metros sobre el agua, realizando trucos, loops y transiciones que dejaron a todos los espectadores impresionados.

Lorenzo Casati, originario de Como (Italia), se mudó a Tenerife con su familia a los 11 años y fue allí donde descubrió su pasión por el kitesurf bajo la guía de su padre, Renato Casati, una figura destacada en este deporte. A sus 15 años, en 2021, quedó 4º en una competición internacional en España y se coronó campeón de España. También obtuvo el 2º lugar en los Cold Hawaii Games en Dinamarca. En 2022, con solo 16 años, Lorenzo se convirtió en el mejor kitesurfista del mundo, ganando grandes competiciones. Además, es un apasionado de la sostenibilidad ambiental y sueña con contribuir a la conservación ética, especialmente en el ámbito del kitesurf y las actividades marinas

Pero Casati no fue el único que impresionó, Josué Ferreira, que ha obtenido el segundo lugar en la competición ha sido quién se ha llevado el pase a la final de Red Bull King of the Air 2024 en Ciudad del Cabo, ya que, Casati ya tenía su plaza en la final asegurada al ganar la competición internacional el año pasado.

Por otro lado, una nueva generación de riders, muchos de ellos menores de 25 años y de diversas partes del mundo, ha irrumpido con fuerza, demostrando que el futuro del kitesurf está en manos jóvenes y talentosas. Con estilos muy variados y ganas de batir récords, estos jóvenes no solo compiten por la victoria, sino por llevar este deporte extremo a otro nivel.

Tarifa, escenario único

Con vientos de hasta 46 nudos y olas que retan incluso a los más experimentados, Tarifa se ha convertido en el epicentro de la primera parada clasificatoria en la historia de Red Bull King of the Air, la competición de kitesurf Big Air más loca del mundo.

Desde las primeras horas de la mañana, la energía juvenil y la diversidad cultural en las playas de Tarifa se han percibido en cada salto, en cada truco y en cada ola. “La competición me ha encantado, el nivel ha sido altísimo y la playa de Balneario es un espectáculo, cuando entra el viento de levante se pone muy fuerte y es lo que me gusta. Estoy muy contento con este primer puesto aquí”, manifestó Lorenzo Casati.

Ranking final de la clasificatoria Española de Red Bull King Of The Air 2024

1. Lorenzo Casati – 250 puntos

2. Josué Ferreira – 200 puntos

3. Josh Gillitt – 160 puntos

4. Valentín Hoenderop – 107 puntos

4. Luca Ceruti – 107 puntos

4. Parker Sage – 107 puntos

7. Nathan Texier – 71 puntos

7. Zac Adams – 71 puntos

7. Fabian Frick – 71 puntos

7. Karim Mahmud – 71 puntos

7. Cohan van Dijk – 71 puntos

7. Timo Boersema – 71 puntos

13. Luca Ludke – 32 puntos

13. Hamza Ismail – 32 puntos

13. Marius Sanchez – 32 puntos

13. Noah Nicolas – 32 puntos

13. Jett Bradshaw – 32 puntos

13. Yucel Paralik – 32 puntos