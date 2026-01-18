Los internacionales linenses Curro Ramírez y Andrea Lozano, protagonistas en el clinic de doma clásica la Federación Española

Dos internacionales linenses del Dressage Sotogrande de San Roque, Andrea Lozano y Curro Ramírez, han tenido un papel protagonista este fin de semana en el primer clinic de la Real Federación Hípica Española (RFHE) destinado al seguimiento, entrenamiento y asesoramiento de los jinetes del Grupo de Doma Clásica Menores Internacional. La convocatoria ha tenido como escenario las instalaciones de Dos Lunas, en San Martín del Tesorillo.

La cita marca el inicio del trabajo federativo de control y proyección para la temporada y que ha dejado una sensación clara: se empieza con método y con ambición.

El clinic ha estado dirigido por la seleccionadora del equipo español, Berna Pujals, quien ha definido una línea de trabajo sólida, práctica y muy productiva de cara a los próximos meses, con especial foco en la evolución de los binomios y en la preparación competitiva.

Andrea Lozano Cadena (16 años), trabajó con su caballo Roland en la categoría junior, mientras que Curro Ramírez Morales (15 años), participó en la categoría Pony FEI, entrenando con dos de sus ponis de competición: el espectacular Golden y su pony seña de identidad, Koni.

Durante dos jornadas, el técnico de Dressage Sotogrande, Diego Ramírez, desarrolló los entrenamientos junto a Pujals, en un formato intenso y muy enfocado a rendimiento: correcciones precisas, pautas claras y una hoja de ruta que el equipo considera especialmente valiosa para construir resultados desde ya, sin atajos.

Tras este clinic, el calendario del equipo se abre con su primer concurso nacional de la temporada, planteado como paso clave para llegar con más ritmo y afinación a las siguientes citas internacionales.