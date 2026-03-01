La tarifeña Nía Suardiaz, campeona en wingfoil y la linense Raquel Retamero, subcampeona femenina y campeona de Andalucía en ILCA 4 de la XXI Semana Olímpica

La regatista Raquel Retamero, del Real Club Náutico de La Línea, se proclamó este domingo subcampeona femenina y campeona de la Copa de Andalucía de ILCA-6 en la XXI Semana Olímpica Andaluza de Vela, disputada desde el viernes en la Bahía de Cádiz. Su compañera María de la Corte terminó decimosexta en la general y quinta entre las mujeres. La tarifeña Nía Suardiaz fue la mejor femenina en Windfoil.

En ILCA-4, los representantes del RCN de La Línea ocuparon los siguientes puestos: Miguel Jiménez Galeote quinto, Andrés Ruiz Gallego vigésimo, Vicente Pacheco López trigésimo tercero, mientras que Henry Morgan de la Iglesia fue 45º, Lidia Paz Díaz, 46ª y su hermana Lola, 48ª.

La Semana Olímpica Andaluza finalizó bajo condiciones muy duras con viento de más de 20 nudos, cerrando una edición de altísimo nivel con una quincena de campeones nacionales y más de veinte nuevos campeones absolutos.

Entre los campeonatos nacionales destacados:

Campeonato de España de Wingfoil : oro para Alberto Citzia (Canarias) , plata para Ancor Yone Sosa (Fuerteventura) y bronce para Leo Zabell (CNM Benalmádena) ; Nía Suardiaz (Federación Andaluza de Vela) fue primera fémina.

: oro para , plata para y bronce para ; fue primera fémina. Techno Sub 17 : campeones de la Copa de España, Curro Simbad Llorca y Lindia Pousa .

: campeones de la Copa de España, y . Techno Sub 15 : títulos para Joshua Castro (Baleares) y Cristina Iglesias (Canarias) ; mejor andaluz, Juan Meléndez (CN Puerto Sherry) , dentro del top 10.

: títulos para y ; mejor andaluz, , dentro del top 10. Techno Sub 13 : absoluta y femenina para María Martorell (Baleares) ; campeón masculino, Biel Escudero (Cataluña) .

: absoluta y femenina para ; campeón masculino, . Techno Plus: victoria para Sergio López (CN Puerto Sherry).

En ILCA 7, el andaluz Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) conquistó la Copa de España y el campeonato Sub 21, dominando la clase frente a rivales extranjeros. En ILCA 6, el triunfo absoluto fue para Rosine Baude (Suiza), con José Manuel Martín y Raúl González (CNM Benalmádena) en podio; Raquel Retamero fue subcampeona femenina y campeona de la Copa de Andalucía. En ILCA 4, se impuso Ignacio Murube (CN Sevilla), oro absoluto y de Copa de Andalucía, seguido por Alfonso Murube y José Antonio Frías (RCN Adra); Mar Tito (CM Almería) ganó entre las féminas.

En iQFOiL, el malagueño Antonio Medina (RC El Candado) se adjudicó la Copa de España absoluta y Sub 23, mientras que Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry) se proclamó campeona absoluta y de la Copa de España femenina, con Julia Gómez (Cataluña) ganando Sub 23. En iQFOiL juvenil, los títulos fueron para Martina Mantovani (Valencia) y Jorge Ruiz (Baleares), mientras que en Sub 17, Enric Patiño (Baleares) logró absoluto y Copa de España; primera fémina, Candela Navarro (Valencia).

La entrega de trofeos se celebró en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, con la presencia del presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro, y el juez de regatas Jordi Lamarca.