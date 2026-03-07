La linense Lourdes Pérez debuta con sólo 16 años en la máxima categoría del baloncesto español

La jugadora linense Lourdes Pérez Castro vivió este viernes uno de los sueños de su aún corta trayectoria. Con tan sólo 16 años, es decir, en su primera temporada como júnior, debutó en la Liga Femenina-1 (Liga Endesa), la máxima categoría sénior de clubes de baloncesto de España. Lo hizo enfundada en la camiseta con el número 0 del Spar Gran Canaria en un partido que tuvo como escenario el Polideportivo La Paterna de Las Palmas. Su equipo, colista de la clasificación, cayó a manos del Euskotren, décimo, por 63-76.

El entrenador, Pablo Melo, decidió premiar a Lourdes Pérez por el papel que viene desarrollando en el equipo filial sénior, que milita en la Liga Femenina-2 y en la que la base linense, a pesar de su condición de júnior, tiene un papel preponderante.

La jugadora, que se ha convertido en la primera de La Línea en paladear la primera división nacional, se mantuvo en pista 10 minutos y 17 segundos, en los que además de dirigir el juego de las insulares, anotó cuatro puntos con un 100% de efectividad en sus lanzamientos.

La base linense, durante el partido de su debut en la máxima categoría nacional / @jose_deharo/Spar Gran Canarias

Esta linense nacida el 30 de julio de 2009 es base y mide 173 centímetros. En formación pasó por las canteras de la Unión Linense de Baloncesto (ULB) y del CAB Estepona y esta aventura en Las Palmas no es nueva para su familia. Su hermana Marta, una década mayor que ella, probó fortuna con el Spar Gran Canaria hace ya algunos años. En la actualidad milita en el Extremadura de la Liga Femenina-2.

Lourdes Pérez confiesa que su ídolo es Stephen Curry y busca consolidarse en la primera plantilla de una entidad que está reconocida como una de las más potentes en la cantera femenina nacional. Los números le avalan: ha levantado 54 títulos en categorías de formación.