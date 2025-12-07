El Lee do Kwan de Algeciras disfruta del Campeonato de España de taekwondo

El Club Lee Do Kwan, que tiene sedes en diferentes puntos del Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, Guadiaro –San Roque–) tomó parte durante este puente festivo en el Campeonato de España por clubes de taekwondo, que ha tenido como escenario La Nucía (Benidorm). El combinado, integrado en su totalidad por deportistas de Algeciras, estaba cuajado de taekwondistas muy jóvenes, que han disfrutado de su participación y han adquirido experiencia de cara a futuras competiciones.

De los seis competidores con los que acudió el Lee Do Kwan, Andrea Sánchez, que alcanzó los cuartos de final, fue la que mejor balance presentó.

La participación por categorías se resume así:

Junior Femenino

Rocío Perea ( –52 kg ) no consiguió superar su primer combate, en el que cayó en dos asaltos frente a una rival que posteriormente alcanzaría la medalla de bronce .

( ) no consiguió superar su primer combate, en el que cayó en dos asaltos frente a una rival que posteriormente alcanzaría la . Rosalía Órpez (–48 kg) debutó con una brillante victoria en su primer combate, imponiéndose en dos asaltos por diferencia de doce puntos. En una segunda ronda muy equilibrada fue eliminada.

Junior Masculino

Alejandro Sánchez (–55 kg) cayó en su primer combate, pero mostrando un muy buen nivel competitivo en su debut en una competición de ámbito nacional.

Cadete Femenino