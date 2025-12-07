El Lee do Kwan de Algeciras disfruta del Campeonato de España de taekwondo
El combinado suma experiencia y la cadete Andrea Sánchez, que llega a cuartos de final, es la más destacada en La Nucía
El Club Lee Do Kwan, que tiene sedes en diferentes puntos del Campo de Gibraltar (Algeciras, Los Barrios, Guadiaro –San Roque–) tomó parte durante este puente festivo en el Campeonato de España por clubes de taekwondo, que ha tenido como escenario La Nucía (Benidorm). El combinado, integrado en su totalidad por deportistas de Algeciras, estaba cuajado de taekwondistas muy jóvenes, que han disfrutado de su participación y han adquirido experiencia de cara a futuras competiciones.
De los seis competidores con los que acudió el Lee Do Kwan, Andrea Sánchez, que alcanzó los cuartos de final, fue la que mejor balance presentó.
La participación por categorías se resume así:
Junior Femenino
- Rocío Perea (–52 kg) no consiguió superar su primer combate, en el que cayó en dos asaltos frente a una rival que posteriormente alcanzaría la medalla de bronce.
- Rosalía Órpez (–48 kg) debutó con una brillante victoria en su primer combate, imponiéndose en dos asaltos por diferencia de doce puntos. En una segunda ronda muy equilibrada fue eliminada.
Junior Masculino
- Alejandro Sánchez (–55 kg) cayó en su primer combate, pero mostrando un muy buen nivel competitivo en su debut en una competición de ámbito nacional.
Cadete Femenino
- Andrea Sánchez (–37 kg) firmó una sobresaliente actuación, ya que se impuso en su primer combate —en dos asaltos por diferencia de doce puntos—, superó la segunda ronda en tres asaltos muy disputados y finalizó su participación en cuartos de final, quedándose a un paso de las medallas.
- Valeria Palos (–44 kg) no logró superar la primera ronda, aunque no hay que olvidar que su rival acabaría subiendo al segundo cajón del podio.
- Lucía Olmedo (+58 kg) cayó también en su primer combate, con marcadores muy igualados. Demostró carácter pese a la derrota.
