LaLiga cierra el año en máximos con estadios casi llenos, crecimiento audiovisual y respaldo masivo de los clubes a su gestión

LaLiga encara el final del año con indicadores en ascenso y una fotografía de estabilidad institucional y crecimiento sostenido. La competición ha consolidado un ecosistema deportivo y económico que avanza en tres frentes clave: estadios con elevados niveles de ocupación, un nuevo ciclo audiovisual al alza y la validación casi unánime de los clubes al proyecto presupuestario de las próximas temporadas.

La asistencia a los estadios continúa siendo uno de los grandes motores del éxito de LaLiga. En noviembre, mes marcado por el retorno del FC Barcelona al renovado Spotify Camp Nou con aforo limitado, la competición alcanzó una ocupación media del 84,4%, con 864.105 espectadores en las jornadas 12 a 14 según datos de Palco23. Así, se registra un acumulado en el que ya se han superado los 4,3 millones de asistentes.

El encuentro con mayor afluencia fue el Real Betis–Girona FC en el Estadio Olímpico de la Cartuja, con 64.268 espectadores (92% de aforo). También destacó el Atlético de Madrid, que firmó las segunda y tercera cifras más altas del mes gracias a sus duelos ante Real Oviedo y Levante UD, con 61.305 y 60.119 aficionados, respectivamente.

En el top de asistencia también se situaron el Athletic Club, con 47.209 seguidores en San Mamés ante el Real Oviedo, y el Valencia CF, que superó los 45.000 asistentes en sus encuentros ante Levante UD y Real Betis.

Nuevo ciclo audiovisual

Al margen del terreno deportivo, LaLiga ha cerrado uno de los hitos clave del año con la adjudicación de los derechos audiovisuales residenciales de 2027-2028 a 2031-2032 por un valor global que alcanzará los 6.135 millones de euros, un 9% más que en el ciclo 2022–2027. Por segmentos, el residencial/hogar consigue 5.250 millones de euros, un 6% más que el ciclo previo. Telefónica y DAZN renovarán así la emisión de cinco partidos por jornada cada uno durante cinco temporadas adicionales.

El segmento Horeca experimenta un crecimiento del 30%, al pasar de 500 a 650 millones de euros; y LaLiga Hypermotion eleva su valor un 40%, de 125 a 175 millones. Además, los derechos en abierto, junto con los resúmenes y clips de vídeo, suman 60 millones de euros, consolidando un mercado en plena expansión. En total, el conjunto del tender audiovisual sitúa a LaLiga en una posición de fortaleza estructural y sostenibilidad a largo plazo.

A este contexto favorable se suma el resultado de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada ayer, en la que se aprobaron las cuentas consolidadas de la temporada 2024/25 y el proyecto presupuestario para 2025/26.

El proyecto de ingresos y gastos recibió un apoyo del 85,7%, con 38,6 votos a favor, 4,2 abstenciones y 2,2 votos en contra. Por su parte, el presupuesto de gastos cosechó un respaldo aún mayor: 88% de votos favorables (39,6 apoyos), también con 2,2 abstenciones y 2,2 votos en contra. Estos porcentajes reflejan una amplia mayoría y una clara alineación de los clubes con el plan económico de LaLiga y con su visión estratégica.