LaLiga y Ceseden firman un acuerdo para impulsar el deporte como herramienta de diplomacia y ‘soft power’

LaLiga, a través de su Departamento Educativo, LaLiga Business School, y el Ministerio de Defensa, a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), del que es parte el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), han firmado un acuerdo de colaboración educativa con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento y la reflexión conjunta en ámbitos clave como la seguridad nacional e internacional, la diplomacia, el 'soft power' y las alianzas internacionales.

Este acuerdo refuerza el compromiso de LaLiga con el desarrollo del conocimiento estratégico y con el papel del deporte como una herramienta de influencia positiva en el contexto global, contribuyendo a la proyección internacional de España y al fortalecimiento de su reputación y liderazgo exterior.

Para el Ceseden, esta colaboración supone un paso más en la cultura de defensa. La complejidad en un escenario tan poliédrico como el actual admite muchas y muy variadas aproximaciones. De este modo, el teniente general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, director del Ceseden, ha destacado que “el deporte constituye un vector de soft power de primer orden, capaz de reforzar la proyección exterior de España, sus valores y su capacidad de influencia a nivel internacional”.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado que “el deporte se ha consolidado como una herramienta clave de diplomacia, reputación e influencia positiva en el ámbito internacional. A través de la educación y el pensamiento estratégico, podemos estructurar ese potencial y ponerlo al servicio del posicionamiento global de España. Este acuerdo con el Ceseden refuerza la apuesta de LaLiga por el conocimiento y por el papel del deporte en los grandes retos nacionales e internacionales”.

La primera iniciativa fruto de este acuerdo será la jornada 'Diplomacia y Deporte: el Soft Power en la proyección internacional de España', que se celebrará el próximo 20 de abril en las instalaciones del Ceseden, en Madrid. El seminario analizará el papel del deporte como elemento de soft power, diplomacia cultural y reputación internacional, así como su contribución a los objetivos estratégicos de España en un contexto global marcado por crecientes desafíos geopolíticos.

“La experiencia internacional de LaLiga demuestra que el deporte puede ser una palanca clave para construir alianzas, generar confianza y proyectar los valores de un país. Este seminario es el primer paso de una colaboración que aspira a consolidarse en el tiempo y a generar conocimiento de alto valor”, ha añadido Javier Tebas.

La jornada se estructurará en dos mesas de debate. La primera abordará la diplomacia deportiva en la geopolítica contemporánea, el papel del hard power y el soft power, y el rol de ligas y federaciones como actores de diplomacia pública. La segunda se centrará en el Mundial de Fútbol 2030 como proyecto de cooperación internacional y diplomacia multilateral, así como en su impacto en la Marca España, la seguridad y el legado geopolítico y social de los grandes eventos deportivos.

El encuentro contará con la participación de representantes institucionales y expertos del ámbito deportivo, diplomático y estratégico, y concluirá con un resumen ejecutivo de la jornada y la presentación de una futura propuesta del Curso Ejecutivo en Diplomacia y Deporte, que se desarrollará en el marco del acuerdo entre LaLiga y el Ceseden.