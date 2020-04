Está confinado en casa de Tarifa como consecuencia de la cuarenta decretada por el gobierno a causa de la crisis del Covid-19 (coronavirus), una situación que se encontró al llegar desde la República Dominicana. Desde casi la orilla de la playa de Los Lances el ibicenco de 23 años Liam Whaley presenta un documental que trata sobre el reto "más prestigioso y extremo" en el deporte del kitesurf (tabla con cometa), el 'Red Bull King of the Air' (rey del aire).

El deportista destaca del trabajo videográfico 'All or nothing' (Todo o nada), grabado por Sebastián Porral y difundido por Marramedia, que en este deporte "no se trata sólo de ganar", aunque vencer sea su "objetivo", después de haber sido segundo y tercero en las dos últimas ediciones.

El kitesurfista afincado en Tarifa narra su asalto a la corona del King of the Air, un proyecto grabado antes, durante y después del evento más extremo del mundo de esta modalidad deportiva, el que se disputa anualmente en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Whaley rememora en el documental que "gracias" al kitesurf puede viajar por "todo el mundo", lo que le hace conocer a "mucha gente", algo que en estas fechas de crisis sanitaria por la pandemia el Covid-19 agradece con una "sonrisa".

El que fuera campeón del mundo de 'freestyle' (estilo libre) en 2015 combinó ambas disciplinas del kitesurf y resalta del King of the Air sus maniobras "extremas" y "muy espectaculares", además de su "alto riesgo".

El freestyle, en cambio, le parece una disciplina "más técnica", en la que los trucos son "más rápidos" al realizarlos a menor distancia del agua, explica.

"Quizá más difíciles", reconoce, pero con "menos riesgo", admite el deportista ibicenco de padre holandés y madre británica.

Durante estos días, Whaley se entrena en el patio de su casa aspectos físicos y lamenta no poder salir al agua, por lo que espera recuperar el tiempo perdido por el confinamiento para trabajar la técnica de cara a futuros compromisos que, ahora mismo, no sabe cuándo podrá afrontar.

En el documental, cuenta cómo decidió cambiar sus botas sobre la tabla por unos 'straps' (correas) y aprender nuevos trucos, por lo que se fue a entrenar a Brasil, el país del mundo que goza del viento más consistente.

Además, en pleno invierno en España, las playas de Ciudad del Cabo están preparadas en el verano austral para que dos decenas de los mejores kitesurfistas del mundo se encuentren con fuertes vientos que pueden superar los 30 nudos y con las temidas olas del punto más meridional del continente africano.

'All or nothing' es un documental que exprime la esencia de esta competición, en la que los contendientes pueden llegar a volar hasta 20 metros de altura para jugársela al 'todo o nada'.

Liam Whaley, uno de los máximos exponentes del kitesurf masculino en España, nació y se aficionó a este deporte en Ibiza, en una zona en la que las condiciones climatológicas no son las mas propicias.

Cada año, junto a su padre, viajaba a Cumbuco (Brasil) hasta que a los 13 años decidieron mudarse a Tarifa para dedicarse al cien por ciento al kitesurf.

Consiguió proclamarse campeón de España y de Europa Júnior, con tan solo 17 años ya fue segundo en el Campeonato del Mundo absoluto y con 18, en 2015, lo ganó.

Su nueva competición, el 'King Of The Air', empezó en 2000 en Ho'okipa (Maui, Hawai) con la idea de buscar al kitesurfista que volara más alto.

En 2013 se relanzó este proyecto y desde entonces, una vez al año y durante dos semanas, el campeonato se disputa cuando se dan las mejores condiciones de viento y olas y entre sus participantes Liam Whaley aspira al máximo.