Las imágenes del Barcelona-Elche

El Barcelona aprovechó la ventaja inicial de 2-0 para imponerse por 3-1 a pesar del gol de Rafa Mir
La pegada del Barcelona tumbó en LaLiga a un gran Elche, que pese a caer por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión al conjunto azulgrana.
Lamine Yamal y Ferran Torres adelantaron a los locales en los primeros once minutos tras aprovechar dos errores defensivos del conjunto ilicitano y Rafa Mir recortó distancias antes del descanso.
Rashford, a la hora de juego, hizo el tercero para el Barça, que vio cómo el Elche lo intentó todo hasta el final para ponerle algo más de emoción al choque.
1/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
2/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
3/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
4/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
5/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
6/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
7/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
8/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
9/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
10/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
11/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
12/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
13/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
14/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
15/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
16/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Andreu Dalmau | Efe
17/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
18/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
19/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
20/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
21/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
22/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
23/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
24/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
25/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
26/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
27/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
28/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
29/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
30/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
31/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
32/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
33/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
34/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
35/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
36/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
37/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
38/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
39/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
40/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
41/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
42/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
43/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
44/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
45/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
46/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
47/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
48/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
49/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
50/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
51/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
52/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
53/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
54/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
55/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
56/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
57/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
58/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
59/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
60/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
61/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
62/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
63/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
64/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
65/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
66/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
67/226Las imágenes del Barcelona-Elche/Enric Fontcuberta | Efe
68/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
69/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
70/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
71/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
72/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
73/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
74/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
75/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
76/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
77/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
78/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
79/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
80/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
81/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
82/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
83/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
84/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
85/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
86/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
87/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
88/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
89/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
90/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
91/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
92/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
93/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
94/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
95/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
96/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
97/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
98/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
99/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
100/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
101/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
102/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
103/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
104/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
105/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
106/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
107/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
108/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
109/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
110/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
111/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
112/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
113/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
114/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
115/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
116/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
117/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
118/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
119/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
120/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
121/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
122/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
123/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
124/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
125/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
126/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
127/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
128/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
129/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
130/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
131/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
132/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
133/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
134/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
135/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
136/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
137/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
138/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
139/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
140/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
141/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
142/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
143/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
144/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
145/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
146/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
147/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
148/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
149/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
150/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
151/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
152/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
153/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
154/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
155/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
156/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
157/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
158/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
159/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
160/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
161/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
162/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
163/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
164/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
165/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
166/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
167/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
168/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
169/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
170/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
171/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
172/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
173/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
174/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
175/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
176/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
177/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
178/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
179/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
180/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
181/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
182/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
183/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
184/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
185/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
186/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
187/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
188/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
189/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
190/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
191/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
192/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
193/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
194/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
195/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
196/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
197/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
198/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
199/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
200/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
201/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
202/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
203/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
204/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
205/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
206/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
207/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
208/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
209/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
210/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
211/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
212/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
213/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
214/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
215/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
216/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
217/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
218/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
219/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
220/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
221/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
222/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
223/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
224/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
225/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press
226/226Las imágenes del Barcelona-Elche/AFP7 | Europa Press