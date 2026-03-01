El Hilali acusa a Rafa Mir de haberle dicho que llegó "en patera"

El defensa del Espanyol Omar El Hilali acusó al delantero del Elche Rafa Mir de haberle dicho que llegó "en patera", una frase que no fue escuchada por ninguno de los miembros del equipo arbitral pero que llevó al colegiado Iosu Galech Azpeitia a activar el protocolo contra el racismo y a detener unos minutos el encuentro.

Así lo recoge el acta del partido, en la que el árbitro explica que en el minuto 78 El Hilali le comunicó que Mir se había dirigido a él en los siguientes términos: "Viniste en patera".

Galech Azpeitia señaló que la frase no fue escuchada "por ninguno de los componentes del equipo arbitral".

"En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante tres minutos", añadió.

Nacido en Hospitalet del Llobregat, en la provincia de Barcelona, El Hilali, que tiene 22 años y se ha formado en la cantera del Espanyol, tiene la doble nacionalidad española y marroquí, país de origen de su familia.

Tras el encuentro, el técnico del Espanyol, Manolo Gonzalez, dijo que no había hablado aún con su jugador cuando compareció ante los medios, y señaló: "Igual que el racismo se tiene que ir de la vida y del fútbol también tiene que pasar con los insultos. Hay muchas cosas que se deben eliminar porque provocan situaciones de desagradables".

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, destacó que al analizar este tipo de situaciones "hay que ser claros". "No se puede decir creo, parece… Si vamos, vamos con todo. Si no, hablamos de suposiciones. No me quiero pronunciar porque no tengo información clara", comentó el técnico vasco, que dijo que no le gustan "las faltas de respeto". "No se puede ganar de cualquier forma", apostilló.