Guerra abierta en las elecciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol

Algeciras/Si las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol han levantado polvareda con el nombramiento de Rafael Louzán, el proceso abierto en la Real Federación Andaluza de Fútbol se ha convertido en una guerra abierta que amenaza con terminar en los tribunales. La dimisión de Pablo Lozano como presidente el pasado 27 de diciembre dio pie a la convocatoria de un proceso electoral que tiene enfrentados al actual dirigente de la Gaditana y único candidato admitido hasta ahora, Pedro Curtido, y al colectivo 'Andalucía, somos fútbol', que impulsó y encabezó en las pasadas elecciones el sanroqueño Juan Carlos Crespo Sánchez, quien ha denunciado "irregularidades" en el proceso de presentación de candidaturas al no aceptar al asambleísta Miguel Compán.

La confrontación de Crespo Sánchez y 'Andalucía, somos fútbol' viene desde las anteriores elecciones, cuando Lozano fue reelegido en abril. El cordobés llevaba en el cargo desde el verano de 2019 como relevo de Eduardo Herrera. Desde el proceso de abril, el sanroqueño mantiene una batalla judicial que se libra ahora en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, con denuncias cruzadas por una y otra parte. Crespo Sánchez, director del Servicio de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, cuenta al frente del asesoramiento jurídico de su colectivo con Ana Núñez de Cossío, su pareja y secretaria general del Ayuntamiento sanroqueño como funcionaria de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

El proceso electoral a la Andaluza fue convocado el pasado 3 de enero y la fecha de presentación de candidaturas cierra el próximo domingo 19. Crespo Sánchez ha denunciado una "grave irregularidad cometida por la comisión electoral en el proceso de presentación de candidaturas". El ex árbitro asegura que el representante asambleísta designado por 'Andalucía, somos fútbol', Miguel Compán, ha sido excluido "injustamente" en una decisión que han recurrido a la propia comisión. "Esta actuación supone un flagrante incumplimiento de la orden de la Junta de Andalucía, la cual presentamos y que establece con claridad los requisitos y procedimientos para participar en este proceso democrático". El sanroqueño recalca que cualquiera de los 150 asambleístas tiene derecho a presentar su candidatura aunque no cumpla con los 23 avales exigidos: "La comisión electoral ignora la normativa vigente establecida en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 41/2022 y la Orden de 11 de marzo de 2016. Según esta última, los asambleistas del estamento de entrenador no necesitan presentar aval para optar a la presidencia, algo que la comisión electoral ha decidido pasar por alto".

"Esta decisión arbitraria deja como único candidato a Curtido, asegurándole la presidencia sin competencia alguna, lo que evidencia una actuación parcial y desleal", sostiene Crespo. "Esta actitud no solo es una falta de respeto hacia las normas establecidas, sino también hacia todo el fútbol andaluz, que no merece este tipo de maniobras mezquinas y de mala fe", agrega en nombre de 'Andalucía, somos fútbol', antes de insistir en que "en las elecciones de abril ya se cometieron irregularidades similares, siguiendo exactamente el mismo modus operandi".

Pedro Curtido, presidente de la Gaditana y máximo candidato al puesto vacante en la Andaluza

El colectivo ha recurrido y Crespo advierte que seguirá "todos los pasos legales necesarios para que estas irregularidades sean investigadas y subsanadas". "Denunciaremos estas actuaciones donde sea necesario, exigiendo explicaciones claras y transparentes a los responsables de estos atropellos".

La pugna no queda ahí porque 'Andalucía, somos fútbol' alerta de "posibles injerencias políticas de Óscar Curtido, hermano de Pedro Curtido". El colectivo encabezado por Crespo muestra públicamente su "preocupación por la posible injerencia política en el proceso electoral de la RFAF, ya que las circunstancias apuntan a una posible instrumentalización del cargo público de Óscar Curtido, Delegado Territorial del Partido Popular en Andalucía, en favor de la candidatura de su hermano. Estas situaciones generan serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso, por lo que solicitamos una investigación exhaustiva", avisa.

Desde 'Andalucía, somos fútbol' insisten en hacer un llamamiento al secretario general de la Federación, José Antonio Pernía, y a los dirigentes responsables, "exigiendo máxima transparencia y rectitud en sus acciones. Como gremio de empleados y miembros de la comunidad federativa, consideramos que una institución como esta debe ser un ejemplo de claridad y legitimidad. Además, hacemos un llamado a los asambleístas para que permanezcan atentos ante posibles tácticas o estrategias que puedan comprometer un proceso de elección justo, transparente y democrático, en perjuicio de los principios que deben regir esta institución".

Crespo expresó su confianza en la Justicia como último recurso y subraya que su colectivo es "la única oposición existente" al modelo vigente de la RFAF. "Queremos transformar el sistema opaco y antidemocrático de la RFAF. Basta de dictaduras y de una RFAF diseñada a su medida. El fútbol andaluz merece transparencia, humildad y una gestión que represente a todos".

Europa Sur ha intentado contactar sin éxito con Pedro Curtido y su entorno para contar con la versión del actual único candidato a la presidencia y máximo favorito a tomar las riendas del fútbol andaluz.