Gisela Pulido ya vuela en unos Juegos Olímpicos

La tarifeña de origen catalán Gisela Pulido comenzó este domingo con una undécima plaza su ansiada primera participación en unos Juegos Olímpicos, los de París 2024, aunque es prueba en concreto se celebra, en realidad, en Marsella. La diez veces campeona del mundo de free-style acabó la jornada con unos resultados de 11-12 (descarte) -6-12 que le permiten colocarse en la décima posición de la clasificación general de la prueba femenina de Fórmula-Kite, una modalidad que también se estrena en esta cita francesa.

La falta de viento propició que el debut de Gisela Pulido (y de todas sus competidoras) se retrasase. Parecía que el confesado sueño de la deportista de Tarifa se quería hacer esperar. En principio el pistoletazo de salida estaba previsto para las 12:00, pero hasta las 15:00 no volaron las cometas. Y después la fuerza del viento apenas sopló entre 10 y 12 nudos.

“Estaba tranquila en la sombra y yo creo que lo hicimos muy bien”, explica la rider respecto a ese tiempo de espera. “Hay que darse premios también y en ese sentido saber cuándo haces bien las cosas y creo que hicimos genial lo de estar a la sombra, comer un poquito y estar bien hidratada”

Gisela Pulido no empezó como quería, pero sí muy cerca de los objetivos. Estar entre las diez primeras cuando llegue la penúltima jornada le permitiría estar en la Medal Race, la regata con valor doble en la que se decide la lucha por las medallas. Y está undécima, con solo un punto de desventaja sobre la israelí Gal Zukerman, undécima.

En Fórmula Kite son cuatro los días de clasificación, es decir, faltan tres. La Medal está anunciada para este jueves, ocho de agosto.

“Me sentí tranquila”, dijo al finalizar, en zona mixta, en unas declaraciones que recoge el Diario As. “Es verdad que por la noche me costó un poco dormir porque estaba con muchas ganas y un poco tensa, un poco nerviosa dado que llevamos aquí dos semanas y todavía no habíamos podido competir. Pero esta mañana estaba súper tranquila en el agua”.

“Salí súper calmada a hacer mi regata, mis salidas y creo que no fue un día muy favorable para mí por las condiciones, pero lo salvamos. Estoy súper contenta por estar aquí, por poder competir con las mejores del mundo”.

“Estar en unos Juegos es la hostia. Es todo muy guay", abunda. "El día fue de diez, aunque a nivel de resultados me hubiese gustado un poco mejor, pero creo que todo salió genial”.

“Me centro en hacerlo yo lo mejor posible, con lo cual no tengo ni idea ni de quién ha ganado porque estamos sin teléfono en el agua. Lo que está claro es que fijo en navegar yo y estamos en unos Juegos, así que no vamos a dejar ni una pizca de energía, a full”, finaliza.

Aunque Gisela Pulido no hubiese tenido tiempo de informarse en aquel momento, la primera posición la ocupa la británica Eleanor Aldridge, por delante de la italiana Maggie Eillen Pescetto y de la suiza Elena Lengwiler