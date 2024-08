Gisela Pulido, agradecida por el apoyo recibido tras su eliminación en los Juegos

La rider tarifeña de origen catalán Gisela Pulido ha agradecido a través de sus redes sociales las numerosas muestras de apoyo recibidas después de que el pasado miércoles, debido a la suspensión de la jornada por falta de viento, se consumase su eliminación de los Juegos Olímpicos de París al no poder acceder a las diez primeras posiciones que daban derecho a tomar parte en la Medal Race, la regata final de Fórmula-Kite, clase en la que ha debutado como olímpica.

“Desde lo más sincero de mi corazón, llega el fin de esta campaña olímpica. Es difícil expresar como me siento ahora mismo”, señala la deportista de Tarifa.

“Han sido unos años muy bonitos, rodeada de gente increíble y no puedo estar más feliz y agradecida por todo lo que he vivido”, recalca. “He evolucionado como persona y como deportista, y puedo decir que hoy en día, soy otra a la que empezó con este viaje hace cuatro años”.

“No he terminado los Juegos como me hubiese gustado, pero el deporte es así, no en vano se dice que unas veces se gana y otras se aprende”, reflexiona.

“Tuvimos cuatro días de competición y sólo pudimos hacer seis regatas”, recuerda. “Es una pena haber trabajado tan duro para no poder demostrar de lo que soy capaz. Pero el viento es así y dependemos de él”.

“No tengo palabras para agradecer todo el apoyo que he recibido estos días. Ha sido increíble. Me siento afortunada y privilegiada. Ahora toca disfrutar de unos días en París con buena compañía y vivir una experiencia única en la vida”, finaliza.