Ayoub Zaroual y Nazha Machrouh ganan la XVI Carrera del Estrecho en Tarifa
XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa
Manuel Serrano Gil y Ana Moreno Escribano, los mejores locales en una prueba con presencia profesional y 500 participantes
Ayoub Zaroual (Sayma Níjar) y Nazha Machrouh (Club Níjar) se han impuesto este domingo en la XVI Carrera del Estrecho, Memorial Pepe Serrano, que se ha celebrado en Tarifa y en la que han tomado parte medio millar de corredores, entre los que se encontraba una quincena de profesionales, casi todos de origen marroquí, que llegaron desde Madrid, Barcelona, Almería, Granada, Sevilla y Ciudad Real. En el caso de la vencedora, su crono de 21:40 establece un nuevo récord femenino en esta prueba. El vencedor cruzó la meta en 19:30.
En lo que se refiere a los premios de ámbito local, los triunfadores fueron Manuel Serrano Gil y Ana Moreno Escribano, ambos enrolados en la entidad anfitriona.
El excelente tiempo con el que se ha levantado este domingo Tarifa ha dado aún más visibilidad a la XVI Carrera del Estrecho, que está organizada por el Club Atletismo Amigos de Pepe Serrano y que en esta edición ha servido también para rendir homenaje a Rafael Garrido Pérez, trabajador municipal fallecido en 2025 y que en las ediciones precedentes había colaborado de forma activa en la prueba.
El recorrido, de 6,4 kilómetros, combina tramos urbanos y campo a través. Un trazado exigente, que proporciona unas vistas únicas al Estrecho de Gibraltar.
Las clasificaciones de todas las categorías se pueden consultar en este enlace.
1/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
2/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
3/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
4/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
5/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
6/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
7/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
8/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
9/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
10/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
11/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
12/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
13/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
14/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
15/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
16/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
17/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
18/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
19/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
20/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
21/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
22/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
23/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
24/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
25/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
26/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
27/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
28/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
29/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
30/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
31/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
32/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
33/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
34/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
35/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
36/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
37/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
38/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
39/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
40/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
41/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
42/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
43/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
44/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
45/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
46/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
47/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
48/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
49/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
50/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
51/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
52/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
53/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
54/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
55/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
56/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
57/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
58/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
59/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
60/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
61/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
62/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
63/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
64/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
65/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
66/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
67/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
68/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
69/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
70/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
71/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
72/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco
73/73Las fotos de la XVI Carrera del Estrecho-Memorial Pepe Serrano en Tarifa/Andrés Carrasco