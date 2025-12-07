Ayoub Zaroual y Nazha Machrouh ganan la XVI Carrera del Estrecho en Tarifa

Ayoub Zaroual (Sayma Níjar) y Nazha Machrouh (Club Níjar) se han impuesto este domingo en la XVI Carrera del Estrecho, Memorial Pepe Serrano, que se ha celebrado en Tarifa y en la que han tomado parte medio millar de corredores, entre los que se encontraba una quincena de profesionales, casi todos de origen marroquí, que llegaron desde Madrid, Barcelona, Almería, Granada, Sevilla y Ciudad Real. En el caso de la vencedora, su crono de 21:40 establece un nuevo récord femenino en esta prueba. El vencedor cruzó la meta en 19:30.

En lo que se refiere a los premios de ámbito local, los triunfadores fueron Manuel Serrano Gil y Ana Moreno Escribano, ambos enrolados en la entidad anfitriona.

El excelente tiempo con el que se ha levantado este domingo Tarifa ha dado aún más visibilidad a la XVI Carrera del Estrecho, que está organizada por el Club Atletismo Amigos de Pepe Serrano y que en esta edición ha servido también para rendir homenaje a Rafael Garrido Pérez, trabajador municipal fallecido en 2025 y que en las ediciones precedentes había colaborado de forma activa en la prueba.

El recorrido, de 6,4 kilómetros, combina tramos urbanos y campo a través. Un trazado exigente, que proporciona unas vistas únicas al Estrecho de Gibraltar.

Las clasificaciones de todas las categorías se pueden consultar en este enlace.