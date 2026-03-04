Directo
Oyarzabal transforma el penalti que aseguró la clasificación de la Real para la final copera.
Oyarzabal transforma el penalti que aseguró la clasificación de la Real para la final copera. / Javier Etxezarreta | Efe

Las fotos de la semifinal Real Sociedad-Athletic

La Real Sociedad tumba al Athletic y se cita con el Atlético en la final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja (1-0)

Redacción Deportes

San Sebastián, 04 de marzo 2026 - 23:10

La Real Sociedad se ha impuesto en el derbi vasco al Athletic Club en Anoeta por 1-0 en el partido de vuelta de la semifinal (2-0 en el global) gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal de penalti y será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.

La primera parte tuvo poco de atractivo entre dos equipos que mostraron un lógico nerviosismo. La primera acción de peligro del partido fue para el Athletic mediante un cabezazo demasiado cruzado de Berenguer en el primer minuto, y la Real respondió en un par de ocasiones mediante disparos sin premio de Soler.

En el último cuarto de hora y con el Athletic necesitado de marcar para mandar la semifinal a la prórroga, el colegiado Soto Grado decretó penalti para la Real a instancias del VAR por un agarrón sostenido de Ruiz de Galarreta al venezolano Yangel Herrera y Mikel Oyarzabal no perdonó desde los once metros para, prácticamente, sentenciar la eliminatoria y mandar a la Real a la gran final de Sevilla (minuto 87) contra el Atlético de Madrid, verdugo del Barcelona.

