Las fotos del Real Madrid-Manchester City

El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.
Una renta para el Real Madrid que pudo ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.
