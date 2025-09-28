Alerta en Cádiz
Marc Márquez celebra su nuevo título en el podio con la bandera española.
Marc Márquez celebra su nuevo título en el podio con la bandera española. / Franck Robichon | Efe

Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez

Marc Márquez suma su noveno título mundial

'El Retorno del Jedi Marc Márquez', seis años después, con su noveno título mundial

Redacción Deportes

Motegi (Japón), 28 de septiembre 2025 - 10:10

Marc Márquez, a sus 32 años, volvió a ser campeón del mundo de MotoGP, el séptimo título de su carrera en la máxima cilindrada del motociclismo y el noveno desde que comenzara a dominar en las categorías inferiores. Lo hizo en el circuito japonés de Motegi.

1/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
2/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
3/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
4/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
5/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
6/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
7/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
8/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
9/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
10/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
11/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
12/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
13/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
14/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
15/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
16/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
17/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
18/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
19/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
20/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
21/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
22/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
23/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
24/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
25/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez / Franck Robichon | Efe
26/26 Las fotos del noveno título mundial de Marc Márquez. / Franck Robichon | Efe

