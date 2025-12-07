Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta
El Real Madrid cayó contra el Celta por 0-2 y sufrió las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras.
Un doblete de Williot Swedberg dio el triunfo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras.
El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu. Swedberg le puso la firma a los goles, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo en el minuto 93. El Real Madrid perdió su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones, y queda a cuatro puntos del Barcelona.
1/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
2/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
3/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
4/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
5/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
6/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
7/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
8/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
9/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
10/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
11/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
12/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
13/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
14/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
15/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
16/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
17/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
18/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
19/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
20/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
21/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
22/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
23/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
24/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
25/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
26/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
27/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
28/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
29/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
30/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
31/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
32/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
33/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
34/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
35/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
36/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
37/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
38/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
39/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
40/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
41/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
42/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Chema Moya | Efe
43/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
44/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
45/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
46/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
47/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
48/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
49/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
50/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
51/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
52/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
53/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
54/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
55/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
56/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
57/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
58/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
59/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
60/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
61/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
62/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe
63/63Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta/Sergio Pérez | Efe