Un muerto y varios heridos en un accidente en Marbella que colapsa la A-7
Alejandro Quintero González le muestra la cartulina roja a un futbolista del banquillo del Real Madrid tras expulsar a Carreras.
Alejandro Quintero González le muestra la cartulina roja a un futbolista del banquillo del Real Madrid tras expulsar a Carreras. / AFP7 | Europa Press

Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta

El Real Madrid cayó contra el Celta por 0-2 y sufrió las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras.

Redacción Deportes

Madrid, 07 de diciembre 2025 - 23:21

Un doblete de Williot Swedberg dio el triunfo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras.

El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu. Swedberg le puso la firma a los goles, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo en el minuto 93. El Real Madrid perdió su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones, y queda a cuatro puntos del Barcelona.

1/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
2/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
3/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
4/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
5/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
6/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
7/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
8/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
9/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
10/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
11/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
12/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
13/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
14/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
15/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
16/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
17/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
18/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
19/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
20/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
21/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
22/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
23/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
24/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
25/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
26/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
27/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
28/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
29/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
30/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
31/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
32/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
33/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
34/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
35/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
36/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
37/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
38/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
39/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
40/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
41/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
42/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Chema Moya | Efe
43/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
44/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
45/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
46/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
47/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
48/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
49/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
50/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
51/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
52/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
53/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
54/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
55/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
56/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
57/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
58/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
59/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
60/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
61/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
62/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe
63/63 Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta / Sergio Pérez | Efe

