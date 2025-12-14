Las fotos del Alavés-Real Madrid

El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después de que el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo el empate tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76 (1-2).

A pesar de la victoria, el equipo de Xabi Alonso no despejó las dudas de la última semana, pero se mantiene a cuatro puntos del Barcelona, mientras que el conjunto vitoriano, con 18, es duodécimo.