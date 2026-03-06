La Fiscalía pide diez años y medio de prisión para Rafa Mir

La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para Rafa Mir, jugador en propiedad del Sevilla, que se encuentra cedido en el Elche por un presunto delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y otro de lesiones.

El Ministerio Fiscal propone además según avanza el medio La Provincia que el futbolista no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante trece años, así como la imposición de siete años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena y ocho años de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con menores. Asimismo, solicita que indemnice a la denunciante con 64.000 euros.

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando el delantero -propiedad del Sevilla FC y entonces cedido en el Valencia- fue detenido tras la denuncia de una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que posteriormente acudió a su domicilio junto a una amiga de ella y dos amigos del jugador murciano.

Mir permaneció cerca de dos días detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. Además, uno de sus acompañantes, el también futbolista Pablo Jara, fue denunciado por la otra mujer presente aquella noche.

Tras su detención y declaración ante el juzgado, donde negó los hechos y sostuvo que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional, sin que ninguna de las partes solicitara su ingreso en prisión preventiva.

En octubre de 2025, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual. En el caso del delantero, el procesamiento fue por agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia.